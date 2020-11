Project EVE – Un Battle Report pour le nouveau projet de SHIFT UP

Après une annonce à travers un trailer l’année dernière, Project EVE, le nouveau titre du studio coréen SHIFT UP, revient faire parler de lui à travers une vidéo de combat d’une grande intensité. Intitulée Battle Report, cette vidéo inédites nous montre les améliorations apportées au projet et saura nous rendre encore plus impatient en attendant sa date de sortie.

Le jeu nous place dans la peau d’Eve, une jeune femme devant combattre une race d’alien appelée les NA-tifs pour libérer la terre de leur emprise. Il est aisé de remarquer la ressemblance à des titres comme God of War ou Nier: Automata pour ce qui est des phases de combats. Notre héroïne semble se rapprocher également d’une certaine Bayonetta avec sa longue chevelure noire et ses formes généreuse mises en avant dans les différentes visuels.

Grâce à ce nouveau Battle Report, il est possible d’apprécier le travail apporté grâce à l’Unreal Engine 4 et à la motion capture. En effet, certains mouvements effectués par Eve sont développés grâce à la capture de mouvement, une technologie souvent employée au cinéma, qui permet de rendre les déplacements et les expressions corporels plus réalistes.

De nouvelles images ont également été révélées et nous dévoilent un aperçu des décors post-apocalyptique, dans lesquels la nature a repris ses droits sur les infrastructures humaines, mais aussi Eve portant une tenue différente ce qui nous laisse à croire que différents skins seraient disponibles durant l’aventure.

SHIFT UP est un studio crée par l’illustrateur coréen Hyung-Tae Kim ayant travaillé sur la création des personnages de War of Genesis 3 et Magna Carta, mais aussi sur la supervision de la direction artistique du MMO Blade & Soul. Le studio s’est notamment fait remarquer par le jeu mobile Destiny Child et souhaite développer plus de jeux pour console de salon, grâce à l’action-RPG AAA qu’est Project EVE.

Ainsi, Project Eve sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One, cependant aucune date de sortie n’est encore révélée pour le moment. Selon les développeurs, une sortie sur PS5 et Xbox Series X|S n’est pas à exclure et semble plus que probable aux vues de cette nouvelle vidéo. De plus, le studio SHIFT UP a révélé l’année dernière un nouveau jeu mobile, Project NIKKE: The Goddess of Victory, toujours en développement lui aussi.