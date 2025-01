Preview The First Berserker: Khazan – D’armes et de sang

Un de plus, un de trop pourraient dire certains. Il faut reconnaitre qu’avec les Souls-like, depuis l’avènement de FromSoftware et de sa révolutionnaire licence, de nombreux studios se sont lancés dans le développement de leurs propres jeux du genre, avec des fortunes bien diverses. Un genre d’une richesse inouïe qui continue de passionner les amateurs du genre. Alors, quand l’occasion nous est offerte de tester l’un de ses futurs et prometteurs représentants, il n’y a pas besoin de beaucoup nous pousser pour que nous nous plongions avec avidité dans les premières heures de The First Berserker: Khazan.

Découvert lors de la cérémonie des Game Awards 2023, le titre du studio Sud-Coréen Neople nous propose d’incarner le grand général Khazan qui, accusé de trahison, est torturé puis exilé dans des montagnes enneigées, lieu où se déroule cette première partie du jeu. Un combattant légendaire qui a aussi attiré le regard d’un démon cherchant à contrôler le corps du général afin d’acquérir le pouvoir suffisant afin de dominer l’Outre-Monde. Entre vengeances et conquêtes, ces destins croisés seront vraisemblablement au cœur d’une intrigue qui, si elle ne semble pas révolutionner grand-chose, pourrait être intéressante à suivre.

Il n’y a d’ailleurs pas grand-chose de révolutionnaire dans ce qui nous a été jusqu’à présent dévoilé. The First Berserker: Khazan se présente comme un RPG d’action tout ce qu’il y a de plus classique dans lequel nous sommes amenés à combattre d’impitoyables ennemis et de redoutables boss. On sent d’ailleurs que les équipes du studio se sont grandement inspirées de la licence de Team Ninja, Nioh, et notamment en ce qui concerne son système d’équipement.

Il est en effet possible d’obtenir, dans des coffres à débusquer ou sur les cadavres ennemis, des pièces d’équipements plus ou moins rares à combiner afin d’activer divers effets (dégâts supplémentaires, défense, récupération d’endurance…). Un système certes moins riche globalement (Nioh ajoutant un maximum d’aléatoire dans les statistiques de ses équipements), mais qui permet de facto de le rendre plus accessible, les Nioh étant particulièrement compliqués à appréhender en début d’aventure.

Avec The First Berserker: Khazan, on reste donc dans le classico-classique, avec divers arbres de compétences généraux où y débloquer quelques renforcements physiques et capacités, et d’autres associés aux diverses armes à disposition. Trois archétypes, et on imagine plus durant la suite de l’aventure, qui s’inscrivent eux aussi dans un principe de simplicité. En effet, chaque arme d’une catégorie ne diffère de sa sœur que par ses statistiques individuelles. Pas d’attaques supplémentaires ni de mouvement unique, seules comptent les compétences acquises dans leurs arbres respectifs.

Pourtant, nous avons pris beaucoup de plaisir à combattre nos adversaires et ce grâce au dynamisme et au côté presque bestial des affrontements. On dispose bien d’une esquive plutôt ample, c’est surtout le système de parade qui nous a accroché. Il fait partie intrinsèque de l’approche à la fois technique et bourrine des combats et, grâce à un sound design parfait, nous a offert à chaque timing réussi le petit shoot de dopamine récompensant et encourageant notre progression.

Pourtant, tout n’est pas tout rose avec notre première prise en main sur The First Berserker: Khazan. En effet, si nous avons particulièrement apprécié les différents affrontements proposés, et particulièrement le boss de fin de cette démo, nous avons encore de profondes réserves quant au level design qui nous sera proposé sur le jeu complet. En effet, et peut-être car il s’agit là des toutes premières régions du titre, la construction des niveaux de cette première partie n’est pas bien intéressante.

L’ensemble est loin d’être mauvais, et on a bien quelques embranchements ci et là pour nous permettre de trouver divers collectibles et éléments de lore, on reste dans un assemblage scolaire et basique des éléments à parcourir, et la linéarité dans le placement des raccourcis ou des équivalents des feux de camp d’un Dark Souls nous a parut en quelque sorte artificielle, comme si le niveau avait été construit de sorte que tous les X ennemis ou mètres explorés, il fallait tel ou tel élément. On attend plus des prochaines zones que nous serons amenés à visiter et on espère, aussi, qu’il transparaitra ce brin de folie qu’on attend de ce genre d’univers.

Reste que nous sortons particulièrement enthousiaste après avoir bouclé cette première région du jeu qui s’est terminée en apothéose avec un boss final particulièrement réussi, tant par son design que par le combat en lui-même. Mais notre récompense était ailleurs, puisque cette démo s’est conclue par un bref trailer nous vendant la suite des aventures du général Khazan.

Car si nous n’avons finalement pas évoqué la direction artistique du titre, pourtant très chouette, avec un cell shading remarquablement réussi, c’est parce qu’elle nous est presque parut fade devant le déluge visuel et artistique de ce qui nous attend. Une courte vidéo qui spoil hélas un peu trop à notre goût les boss à venir (magnifiques au demeurant) mais qui a fortement boosté notre « hype-o-mètre ». Rendez-vous est donc pris pour le 27 mars prochain, date de sortie de The First Berserker: Khazan sur PS5, Xbox Series et PC.