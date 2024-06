Preview Test Drive Unlimited Solar Crown – La couronne en vue ?

Treize ans après Test Drive Unlimited 2, la saga est de retour avec un nouvel opus intitulé Test Drive Unlimited Solar Crown. Attendu par une communauté discrète mais véritable, le jeu vient d’être officiellement annoncé pour le 12 septembre 2024. Ça arrive vite et ce n’est pas pour rien qu’il était clairement mis en avant lors de la BigBen Week qui se tenait à Paris la semaine dernière. Nous avons pu le tester durant environ quarante-cinq minutes, suffisant pour se faire un premier avis, tout en étant très loin d’avoir fait le tour de l’immense Hong-Kong.

Hong-Kong

Eh oui, c’est un tout nouveau terrain de jeu qu’il nous est donné d’arpenter dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Disons-le tout net, ça fait du bien de quitter les sempiternelles villes américaines pour découvrir un univers encore jamais représenté aussi fidèlement dans un jeu vidéo automobile. À ce niveau-là, le travail réalisé est convaincant et l’immersion, réussie. On s’est rapidement senti comme à la maison dans ce tout nouvel environnement et on a vraiment hâte d’en découvrir plus.

Fidèlement modélisée à l’échelle 1:1, la presqu’île est gigantesque et on devrait clairement en avoir pour notre argent en matière de routes proposées et de paysages à découvrir, entre ville, mer, jungle et montagnes. Seule une grande tour, en plein centre de la ville, dénote de la réalité des lieux. Cette tour, c’est le hub central du jeu, le Solar Hotel. C’est ici que vous aurez accès à votre chambre, point de départ de l’aventure, qui pourra évoluer en fonction de votre avancée dans le jeu.

Forza Unlimited

Pour ceux qui compareront Test Drive Unlimited Solar Crown à Forza Horizon, difficile de vous donner tort tant les points communs nous ont sauté aux yeux en peu de temps manette en main. Mais tordons vite le cou à une idée reçue, c’est bien la saga phare de Xbox qui s’est inspirée des premiers opus de Test Drive Unlimited, pas le contraire. Ainsi, la carte fourmille de petites missions, de courses et de championnats en tous genres qui devraient nous tenir en haleine de longues heures durant, comme son concurrent. On peut citer les classiques tests de vitesse, les découvertes de lieux clés sur la carte, et bien évidemment les tâches données par différents contacts au fur et à mesure de votre progression dans le scénario.

Choisirez-vous le camp des Streets, conducteurs de la rue au look street (comme leur nom l’indique) et aux règles douteuses, ou celui des Sharps, le camp de l’élégance et de la classe ? C’est le dilemme que vous proposera le jeu avant de vous lâcher pied au plancher à la découverte des nombreux secrets de Hong-Kong. Un scénario qui ne devrait pas révolutionner le genre au premier abord, mais nous ne sommes pas à l’abri de quelques surprises.

Au démarrage, Test Drive Unlimited Solar Crown proposera une centaine de voitures parfaitement modélisées à piloter, le souci du détail étant poussé à l’extrême avec un vrai travail sur les intérieurs. Si on est loin des huit cents modèles proposés dans Forza Horizon 5, le contenu est amené à être développé rapidement via des mises à jour annoncées gratuites. Le titre souhaite récompenser les pilotes pour leur investissement manette en main, pas pour leur investissement porte-monnaie en main.

Les représentants présents lors de la BigBen Week ont ainsi longuement mis l’accent sur ce fait. Chaque nouveau véhicule remporté sera une vraie récompense et vous pourrez passer de longues heures à jouer sans avoir les moyens de vous offrir un nouveau bolide. En bref, ne vous attendez pas à conduire le dernier modèle Ferrari au début de votre aventure, vous devrez la mériter. Une recherche de réalisme qui fait plaisir, mais qui pourrait rebuter certains joueurs.

D’ailleurs, version non définitive oblige, nous avons eu l’occasion de tester aléatoirement plusieurs véhicules. Du point de vue de la sensation de vitesse et du répondant, le jeu n’a pas à rougir de la concurrence. On notera même l’importance du freinage pour ne pas finir dans le mur à chaque virage. Ça peut paraître absurde, mais encore trop de jeux automobiles se réclament simulations tout en se permettant de nombreuses incohérences.

Une aventure online à quitte ou double

Vous l’aurez compris, la promesse Test Drive Unlimited Solar Crown nous attire déjà pour ce qu’elle est en termes de simulation automobile. Mais une grande zone d’ombre subsiste et ne sera sans doute dissipée qu’au mois de septembre, à la sortie du jeu.

Le titre sera uniquement disponible online et mettra en avant un véritable aspect communautaire. Les premiers opus étaient déjà tournés vers le MMO, mais Solar Crown développera encore ce pan du gameplay. Plusieurs lieux de rassemblement seront proposés sur l’île, dont le Solar Hotel, et c’est là que se feront les rencontres entre joueurs prêts à discuter, à s’affronter dans des courses effrénées ou à simplement chiller dans le lobby.

Régulièrement, il faudra sortir de la voiture pour se balader dans l’hôtel, discuter avec d’autres joueurs, customiser ses vêtements et son avatar et aller acheter ses véhicules dans de vraies concessions modélisées. Plus qu’une simulation automobile, Test Drive Unlimited Solar Crown joue la carte de l’expérience vidéoludique en y associant des éléments tirés d’autres types de jeux, ici le jeu de rôle.

Afin d’être testé sur l’entièreté de sa proposition, Test Drive Unlimited Solar Crown devra donc repasser au radar du multijoueurs. Des serveurs vides et le titre pourrait rapidement paraître vide et ennuyeux. Au contraire, si la mayonnaise prend, que les pilotes répondent présents et donnent encore plus vie à Hong-Kong, on pourrait bien tenir le jeu vidéo de l’année dans la catégorie automobile, et peut-être même de cette génération de consoles.

Rendez-vous le 12 septembre 2024 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC pour nos premiers vrombissements de moteur officiels. Il y a clairement une place à se faire dans le marché du jeu vidéo automobile. Et si un éditeur français s’emparait de la couronne ?