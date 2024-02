Preview Outcast – A New Beginning – On a fait un bon dans la passé

Autant vous prévenir, cette petite preview de Outcast – A New Beginning va nous faire remonter le temps quelques années en arrière. Le saviez-vous ? Outcast premier du nom est considéré par beaucoup comme un titre culte à bien des égards, que cela soit par la presse comme les joueurs.

Sorti en 1999 exclusivement sur PC, il s’agit d’un jeu d’aventure action se déroulant dans le futur sur la lointaine planète Adelpha. Et croyez-le ou non, il s’agit là d’un jeu belge puisque développé par le studio Appeal et il marqua son temps pour ses qualités de world et game design, ainsi que pour ses réussites narrative et visuelle.

En 2017, Outcast : Second Contact, remake du jeu original, sorti dans l’indifférence totale tant il était bâclé sur nombres de points, dont tous ceux ou presque qui ont fait la force de la version de 1999. Et voilà que THQ Nordic s’est mis en tête d’offrir une suite aux aventures de Cutter Slade avec toujours le studio belge aux commandes.

En ce jour est d’ailleurs sortie une démo très complète de Outcast – À New Beginning et on est à même de vous en dire un peu plus sur ce qui s’annonce comme une expérience aux moins très inégales.

Pour expliciter un peu ce qu’est la démo, sachez qu’elle nous propose de parcourir le jeu sur trois segments différents, chacun ayant une thématique lui étant liée. Ainsi, une partie se concentre sur l’exploration du monde ouvert, une autre sur les combats et la dernière sur l’histoire et le système de quêtes. Chacune d’elle bénéficie d’un temps de jeu pouvant aller jusqu’à 20 minutes rejouables une seule fois, ce qui laisse tout de même le temps de bien se faire une idée de ce à quoi ressemblera globalement Outcast – A New Beginning.

Outcast du passé

Le jeu prend place 20 ans après les événements de Outcast et on y incarne toujours Cutter Slade sur la planète Adelpha, une planète se situant sur un autre plan dimensionnel que le nôtre. On doit y aider les Talans qui font face à une invasion extérieure visant à les réduire en esclavage pour exploiter les ressources de leur monde. Comme auparavant, il semble clair que l’histoire et la narration sont un des poumons de A New Beginning. L’écriture est soignée, les dialogues intéressants et le jeu semble proposer un lore à la hauteur de son ambition d’être une grande aventure SF.

Néanmoins, lorsque l’on visite un village et que 100% des villageois lambda ont tous la même ligne de dialogue partagée, cela devient très vite dérangeant pour ce qui est de l’immersion. De même que les doublages ne sont globalement pas toujours à la hauteur, on se croirait revenu en 1999, tant cela manque de vivant et de naturel.

Tout a d’ailleurs un feeling très old-school, des animations des personnages et expressions faciale, aux cut-scene, en passant par la mise en scène, il en émane une vibe assez vieillotte qui fait tache en 2024. Même si cela est en un sens assez séduisant, car il faut bien reconnaitre que Outcast – A New Beginning n’est clairement pas un jeu de son temps. Techniquement en retard, affichant un rendu flou, aliasé et daté, en plus de proposer des collisions à l’ouest donnant lieu parfois à des choses très drôles.

Les gunfights sont à l’image de ceux du remake de 2017, rigide, sans pêche et à la visée d’une grande imprécision, alors que le corps-à-corps est une horreur et que l’IA adverse est souvent aux fraises. Il y a quelques pouvoirs, un arbre de compétence, du craft, mais rien qui ne sorte de l’ordinaire, hormis peut-être l’imprécis jet pack. D’ailleurs, l’on peut maintenant planer avec une sorte de wingsuit et c’est plutôt agréable.

L’exploration est elle aussi très classique. La carte parait grande, plutôt escarpée et est en fait une mise à jour visuelle de celle du premier jeu ou de son remake, tant la colorimétrie est similaire et que certains modèles architecturaux et environnementaux en semblent directement issus. Mais cela fonctionne bien, c’est attrayant et cela donne envie d’être parcouru, seulement il fallait proposer des activités intéressantes pour remplir cette grande zone que nous pouvions explorer.

En effet, hormis éclater les nids de vilaines bêtes qui peuplent les environs, nettoyer de petits avant-postes ou résoudre une énigme environnementale peu passionnante pour gagner un objet, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. L’articulation de l’open world s’annonce ultra plate, quelques points d’intérêts, des objets cachés, des quêtes à coup de « vas tuer tel machin à tel endroit » et rien de plus. Avec en prime un système de téléportation, qui a certes du sens dans le contexte du jeu.

Inquiétant ?

Oui. À l’image de Flashback 2, Outcast – A New Beginning semble coincé dans son propre passé et a oublié que de l’eau à couler sous les ponts depuis 1999. On ne va pas se le cacher, il est clair que la vibe très old-school est séduisante et nous a quelque peu happés au départ, mais les défauts du titre nous ont particulièrement dérangé et ont plus d’une fois brisé notre immersion, et ce, malgré une direction artistique envoutante et qui n’a pas pris une ride.

Ce qu’il y a de plus triste c’est que l’on voit bien les intentions de Appeal qui espère nous refaire vivre une expérience aussi forte que celle proposée à la fin des années 90. Malheureusement, et même si l’univers parait d’une grande richesse, trop de choses ne fonctionnent pas en l’état ou sont tout juste passables. À New Beginning est un AA au budget assez serré, et cela se voit qu’il manque les moyens aux nobles ambitions.

On attendra de juger sur pièce, mais en attendant, nos presque deux heures passées sur Outcast – À New Beginning ne nous ont pas convaincus, malgré un véritable coup de cœur nostalgique pour l’univers qui nous a rappelé bien des souvenirs. Est-ce que les défauts relevés ici seront rédhibitoires et auront un grand impact sur l’expérience de jeu ? Probablement. Est-ce que cela en fera un mauvais jeu ? Peut-être. Mais il s’en dégage une certaine aura qui pourra probablement trouver son public.

Nous, tout ce que l’on espère, c’est que cela sera plus réussi que Flashback 2, et c’est tout de même mieux parti.