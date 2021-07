Preview Encased – Un jeu de rôle aux possibilités infinies

Après une campagne Kickstarter financée avec succès en 2018, Encased s’apprête à sortir de sa période d’accès anticipé de près de deux ans. Si le titre ne vous dit rien, il s’agit d’un jeu de rôle en vue isométrique inspiré de grands noms comme les premiers Fallout ou encore Baldur’s Gate, développé par Dark Crystal Games. Afin de vous fournir cette preview, nous avons eu la chance de pouvoir essayer ce jeu dans une version plus complète que celle disponible en early access.

Encased nous plonge dans un 1976 alternatif où l’humanité doit faire face à l’apparition d’un étrange dôme dans le désert. Après la construction de CRONUS, une base dédiée à la recherche autour de ce phénomène, vous aurez pour mission de pénétrer dans ce dôme afin d’en percer les secrets. Vous l’aurez compris, le titre prend place dans un univers de science-fiction très intriguant et riche en possibilité.

Afin de débuter votre partie, il sera nécessaire de créer votre personnage puis de choisir l’une des factions disponibles, disposant toutes de capacités et d’attributs différents. Il sera alors possible de rejoindre les départements suivants : blanc (scientifique), argent (administratif), noir (militaire), bleu (technique) et orange (petit personnel). La création de personnage est très complète et demandera de la concentration afin de ne pas s’y perdre.

Vos points de compétences et les traits choisis vous permettront de débuter l’histoire avec des statistiques différentes et ainsi progresser à votre manière à l’intérieur du dôme. Encased nous offre énormément de liberté et il se révèle être un véritable jeu de rôle poussant l’immersion encore plus loin. En effet, il sera également nécessaire de gérer vos jauges de faim, de soif, de radiations et de sommeil au risque de faire face à de nombreux malus durant votre aventure.

Vos choix auront également de lourdes conséquences sur la suite de votre partie, mais également sur les relations que vous aurez avec d’autres personnages. Ainsi défendre des innocents vous permettra de créer des alliances mais il est également possible de les détrousser afin d’obtenir plus de ressources. Pour le moment le nombre de choix et de possibilités lors de la création de personnage semble suffisamment pour permettre une belle rejouabilité pour le titre.

Dès le début de votre partie, vous devrez gérez des affrontements sous la forme de combats au tour par tour nous rappelant la saga X-COM, avec des points d’action vous permettant de vous déplacer et d’utiliser vos armes et capacités spéciales. Il est aussi fort recommander de se mettre à couvert et d’utiliser les objets de votre environnement pour remporter vos batailles.

Encased semble donc très prometteur et exploite toutes les caractéristiques du genre afin de créer un jeu de rôle très complet. Et grâce aux différents points cités favorisant l’immersion, il est possible de créer de nombreuses aventures comme nous pourrions le faire avec un jeu de rôle papier dans lequel tous vos choix ont de l’importance et influencent le reste de la partie.

C’est pourquoi nous sommes très impatients de pouvoir nous essayer à la version complète de Encased qui sera disponible en septembre 2021 sur PC et Mac via Steam, GOG et Epic Games Store. On rappelle également que le titre est publié avec le nouveau label premium Prime Matter de Koch Media, dévoilé il y a quelques semaines. On vous laisse profiter du nouveau trailer tout frais qui nous permettra de patienter encore quelques mois avant de visiter le dôme.