Koch Media lance Prime Matter, son label premium avec 12 jeux !

Il y a quelques jours, nous étions conviés à un événement en ligne nous invitant à découvrir Prime Matter, le nouveau label premium de Koch Media dédié à l’édition de jeux. Ce nouvel organe de la maison d’édition allemande voit ses nouveaux bureaux s’ouvrir à Munich sous la direction de Mario Gerhold qui, accompagné d’une équipe cosmopolite et multiculturelle, aura à cœur de produire des jeux “immersifs et passionnants développés par des studios du monde entier”.

Voici d’ailleurs quelques de Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media, au sujet de Prime Matter et de ses ambitions.

Prime Matter est un gage de qualité vidéoludique, puisque le label met à la disposition de ses partenaires actuels et futurs toute l’expertise du groupe Koch Media, mais compte également sur une nouvelle équipe dynamique entièrement dédiée à la réalisation du plein potentiel des jeux. Le divertissement est au cœur de l’industrie du jeu vidéo. Prime Matter cherchera donc à inspirer les joueurs grâce à ses innovations dans de nombreux domaines, tout en conservant les valeurs fondamentales de cette industrie qui la rendent si particulière et intrinsèquement amusante.

Et pour fêter l’ouverture de ce nouveau label, quoi de mieux que de nous proposer du jeu vidéo et beaucoup de jeu vidéo même, puisque ce sont pas moins de 12 jeux qui nous ont été montrés lors de cette présentation. Alors tous n’ont pas reçu le même traitement, car tous n’étaient pas forcément en état d’être montré encore, mais une chose est sûre, Koch Media et son label Prime Matter ne vont pas chômer ces prochaines années.

Voici donc les 12 jeux annoncés ou comme rejoignant le programme Prime Matter :

Payday 3

Peu de choses concernant cette suite très attendue nous ont été montrées ou dites, mais une chose est sûre, Starbreeze compte bien accomplir le braquage parfait avec ce troisième épisode. On y incarnera un criminel réputé rejoignant le gang PAYDAY spécialisé dans le braquage de banque à haut risque. Il nous faudra alors nous faire une place au sein du collectif et devenir nous aussi une légende du crime organisé. Payday 3 est prévu pour sortir en 2023.

Crossfire: Legion

Voilà un jeu qui nous a tapé dans l’oeil lors de sa présentation. Crossfire: Legion est un STR futuriste qui risque bien de faire un peu de bruit à sa sortie tant il semble prometteur. Il faut dire qu’il a quelques cordes à son arc, comme sa réalisation très correcte, son postulat futuriste apportant une touche artistique assez unique et un gameplay cuisinés aux petits oignons. Du studio Blackbird Interactive (Company of Heroes, Dawn of War), le titre entend révolutionner le genre en apportant un vent de fraicheur, notamment en dynamisant ses affrontements et les rendre ainsi moins statiques. Jouable en ligne ou en solo, le titre se déroulant dans l’univers de Crossfire est attendu pour 2022.

King’s Bounty 2

C’est le retour d’une légende tant attendu de la licence de RPG au tour par tour et c’est probablement l’un des jeux les plus attendus de l’été, du moins sur PC. À paraitre le 24 août 2021, cette sorte de mélange brute, mais efficace de gestion, tactique, et RPG pourraient bien s’imposer comme l’un des nouveaux étalons de son genre. Déjà annoncé, King’s Bounty 2 rejoint donc l’écurie Prime Matter et informe au passage de son arrivée sur nouvelle génération en même temps que sur les autres supports, voilà qui devrait en ravir plus d’un.

The Last Oricu

Voici peut-être l’une des énigmes de la conférence. Il faut dire que techniquement The Last Oricu est totalement dépassé, voir même claqué au sol, ses mécaniques de jeu promettent elles d’être très élaborées. Non sans rappeler un certain Gothic, le jeu se veut très ambitieux dans son gameplay, avec des combats exigeants qui rappellent un peu Dark Souls, sa personnalisation très poussée de chaque pièce d’équipement que l’on possède, ainsi que de par son envie de nous laisser le choix de nos actes pour en gérer les conséquences par la suite.

The Last Oricu fut une très bonne surprise, et promet beaucoup aussi au niveau de son univers qui mêlent habilement science-fiction et moyen-âge fantaisiste. Cerise sur le gâteau, le jeu sera jouable en coopération locale, ce qui est suffisamment rare pour être souligné et pourrait bien être la plus-value du jeu des Tchèques de Gold Knights. Affaire à suivre de très près et sortie attendue en 2022 sur consoles nouvelle génération et PC.

The Chant (titre provisoire)

Autre très bonne surprise, The Chant du studio canadien Brass Token, il s’agit là d’une aventure horrifique se déroulant sur une île isolée sur laquelle les agissements d’un mystérieux culte ont mené à la catastrophe et ont fait naitre d’étranges créatures surnaturelles. Il nous incombera alors à faire la lumière sur les événements qui ont changé le lieu et en sortir vivante. The Chant est prévu pour 2022 sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC.

Final Form (titre provisoire)

Final Form est un FPS dans lequel on incarne une Valkyrie dont la mission est de sauver l’espèce humaine de l’extinction d’une peste dévastatrice. Sorte de Fast FPS survolté dans lequel on doit abattre nos très nombreux ennemis avec rapidité et précision, Final Form n’est pas sans rappeler un certain Metroid Prime puisque l’héroïne que l’on incarne est capable de se transformer en boule pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Le jeu se veut très ambitieux, notamment visuellement, et si sur le trailer ci-dessous les environnements sont assez monochromes, on nous promet plus de variétés dans le produit final.

Final Form devrait se montrer plus longuement très prochainement et entend nous propulser dans un univers qui dépasse nos frontières terrestres. On devrait en savoir plus sur le jeu de Reikon Games dès aujourd’hui puisqu’un stream lui étant dédié est prévu durant le Summer Game Fest.

Scars Above

Du studio serbe Mad Head Games, Scars Above se veut être une sorte de TPS horreur avec quelques éléments d’investigation. On y incarne une astronaute du nom de Kate qui enquête sur une étrange technologie Alien sur une lointaine planète. Elle devra alors faire face à une faune et une flore très hostiles qui tenteront par tous les moyens de la tuer histoire d’en faire un joli casse-croute de l’espace.

Quelques particularités sont au programme pour ce type d’apparence assez classique. Il nous est par exemple possible de changer l’élément du fusil que l’on porte et qui nous sert d’arme principale, pour ainsi nous adapter à l’ennemi qui nous fait face. Les affrontements promettent eux d’être assez violents et très exigeants, nous demandant d’apprendre les mouvements de nos adversaires et d’esquiver au maximum leurs attaques.

Voilà un titre prometteur qui se dévoilera plus en détail pour le public aujourd’hui lors d’un stream événement au Summer Game Fest. Scars Above est prévu pour sortir en 2022 sur consoles et PC.

Echoes of the End (titre provisoire)

Développé par le studio islandais Myrkur Games, Echoes of the End est le seul jeu de cette sélection à utiliser l’Unreal Engine 5. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le jeu pour le moment, on peut déjà vous dire que l’on incarnera Ryn dans sa quête d’identité dans un univers fantastique assez unique en son genre. Chose intéressante, il se pourrait que le titre soit jouable en coopération malgré sa propension à se montrer assez narratif. Concernant la date de sortie, rien n’a fuité pour le moment. Le titre devrait en revanche sortir sur consoles nouvelle génération et PC.

Encased

La petite pépite de cette présentation ? Peut-être bien, car Encased s’annonce comme une sorte de Fallout à l’ancienne avec un univers aussi déjanté que celui de The Outer Worlds. Se déroulant dans un 1976 alternatif, l’humanité a découvert dans le désert un étrange artefact, appelé le Dôme, qui a permis à l’humanité de faire un bond technologique de plus de 100 ans d’un coup. Le souci finalement, c’est qu’une fois que l’on entre dans ce Dôme, on ne peut plus en ressortir, seuls les objets ou de la matière inanimée peuvent en franchir sans problème les frontières.

Bien évidemment, plusieurs classes sont au rendez-vous et il y aura tout ce qu’un RPG de ce genre peut offrir, des combats, de la personnalisation ou encore des choix moraux à effectuer. Développé par Dark Crystal Games, Encased est actuellement disponible en early access sur PC et sortira aussi sur consoles par la suite.

Gungrave G.O.R.E

Du studio sud-Coréen IGGYMOB, Gungrave G.O.R.E s’est très peu montré lors de la présentation, hormis via un trailer plutôt nerveux et aguicheur. Il faut dire que Gungrave ce n’est pas n’importe quoi, c’est une série animée japonaise sortie en 2003 qui avait pas mal marqué les esprits à son époque, notamment grâce à son charismatique héros et son goût prononcé pour l’ultra violence.

Le but du jeu sera simple, dégommé tout ce qui bouge, monstres comme humains, à l’aide de nos deux flingues les cerberus. On incarnera bien évidemment Brandon Heat (Beyond the Grave), l’anti_héros de l’animé original. Sortie prévue en 2022 sur consoles et PC.

Dolmen

Dolmen nous vient du studio brésilien Massive Work Studio et est un action-RPG aux forts accents lovecraftien. Pour ce que l’on en a vu, le titre parait assez classique et linéaire, aussi plutôt exigeant, notamment face aux boss, il ne pardonnera pas l’erreur. On y incarne une âme qui doit errer dans une sorte d’univers qui dépasse les fondements même de l’entendement et y survivre. Le pitch tourne autour mystérieux cristal appelé Dolmen. Le jeu est prévu pour 2022.

Painkiller

Dernière grosse annonce qui a d’ailleurs clôturé notre séance, celle d’un nouveau Painkiller dont nous ne savons absolument rien, on vous le jure. Alors il va nous falloir patienter pour en apprendre plus sur ce retour inattendu de l’une des sagas qui a marqué le genre du Fast-FPS et qui est aujourd’hui développé par Saber.

Voilà pour ce très large passage en revue, mais ce ne furent pas les seules informations qui nous ont été communiquées. Ainsi, des licences sures de Koch Media rejoignent Prime Matter, on parle là de Poenix Point qui va arriver sur consoles, de Wasteland 3 qui va prochainement recevoir des DLCs, de Iron Harvest qui va arriver sur consoles nouvelle génération, tout comme Outward et Mount and Blade II. Pour ce qui est de Kingdom Come Deliverance, il va faire son entrée d’ici peu sur Nintendo Switch.

Le label Prime Matter est de notre point de vue un joli projet de la part de Koch Media qui entend donc devenir un éditeur majeur et impliqué du jeu vidéo. Les nombreux jeux déjà en cours de développement regroupent des studios venant du monde entier, ce qui rend l’entreprise très ambitieuse. Il ne fiat nul doute que l’on entendra parler de ce label au cours des prochaines années et si vous souhaitez en savoir plus, il suffit de vous rendre à cette adresse. Quant à nous, on vous laisse avec le trailer d’annonce du label.