Preview Blast Brigade vs. the Evil Legion of Doctor Cread – Metroid vs. Austin Powers

Les années 70 sont-elles en train de signer leur grand retour ? Deathloop approche et compte bien remettre à la mode les coupes afro et les cols pelle-à-tarte. L’arrière-garde des seventies se prépare également à frapper fort avec Honey, I Joined A Cult (un jeu de stratégie de la Team17 so grooooovy) et Contraband (open world dans une version alternative des 70’s par le studio Avalanche). En attendant le grand come-back du disco, nous avons pu nous essayé en avant-première au metroidvania des développeurs russes de Allods Team (Allods Online, Skyforge) : Blast Brigade vs. the Evil Legion of Doctor Cread. Une aventure que n’aurait pas renié Austin Powers.

Dès les premières minutes de jeu, Blast Brigade nous jette dans le grand bain grâce à une cinématique de toute beauté parodiant sans vergogne James Bond. Le machiavélique Dr. Cread a abattu au-dessus de son île l’avion de Jeff Jefferson, héros au tour de biceps inversement proportionnel à son QI. Aux commandes de Jeff et de son équipe d’agents secrets aussi discrets que Dave Bautista dans un magasin de porcelaine, vous devrez trouver le moyen de repartir de cette île, non sans avoir cassé les dents de ce génie du mal.

Bien que le jeu soit censé se passer en 1989, il transpire l’amour des années 70 et des films d’espionnage de cet époque par tous les pores de ses pixels. Le titre ne se prend absolument pas au sérieux, les commentaires du héros (les multiples jeux de mots sur le nom du bad guy) et les dialogues, plutôt bien écrits (et entièrement traduits dans la langue de Jul), participent à donner un côté feel-good à l’ensemble.

Et c’est bien de cela dont il sera question ici : Blast Brigade est un metroidvania feel good. Imaginez Broforce en version Metroid-like. Vous l’avez ? Parfait. Cependant soyons clair de suite : le jeu ne brille pas par un level-design innovant, et il ne révolutionnera pas le monde du jeu d’action-exploration en 2D. Mais il a un charme fou. Graphiquement tout d’abord, le titre est tout simplement un plaisir pour les yeux. Les sprites 2D des protagonistes et des ennemis sont tout bonnement magnifiques, avec une mention spéciale pour les boss, dont les designs farfelus et les animations font par moment penser au cultissime Adventure Time.

Une fraicheur de ton qui vient palier le fait que le gameplay du titre soit assez banal. Directement hérité de Metal Slug, les mécaniques de shoot ne réinvente pas la poudre (oui c’était facile), bien le feedback des différentes armes reste tout à fait honnête. Manette (ou clavier) en main, on ne s’ennuie pas, on dégomme tout ce qui bouge à tout va, passant de tableau en tableau avec plaisir, avec l’envie de découvrir la prochaine ligne de dialogue, ou la prochaine référence au cinéma d’action hard-boiled.

Comme dans tout bon metroidvania, vous aurez droit à une assez grande map à explorer de fond en comble, à mesure que vous débloquerez de nouvelles capacités pour accéder à des lieux auparavant inaccessibles. Toutefois, Blast Brigade parvient à apporter une certaine originalité dans la formule, en proposant de changer de personnage à la volée afin de disposer des compétences spéciales des uns ou des autres. Une idée de gameplay qui rappellera de bons souvenirs à celles et ceux qui ont eu la chance de parcourir des titres comme Trine ou l’antédiluvien Lost Vikings.

Cet aperçu nous a mis l’eau à la bouche. Si vous êtes en manque de metroidvania, et que chaque jour vous pleurez des larmes de sang dans l’attente de Silksong (il sortira bien un jour ou l’autre…), le titre de Allods Team saura sans doute vous réconforter. Idem si vous regrettez que le prochain Metal slug ne soit pas un run’n’gun mais un tactical-rpg. L’humour débilo-référencé et l’habillage graphique somptueux de Blast Brigade en font l’un des jeux à placer dans sa wishlist des prochains mois. Blast Brigade vs the Evil Legion of Doctor Cread est prévu pour début 2022 sur sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S.