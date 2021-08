[Gamescom 2021] Blasphemous – Un DLC gratuit cette année, et une suite prévue

Pénitents ! Réjouissez-vous ! Vous pensiez que les heures passées à lutter pour votre liberté et votre rédemption n’étaient plus qu’un lointain souvenir ? Blasphemous s’est rappelé à notre bon et douloureux souvenir lors de la Gamescom 2021. L’excellent metroidvania des espagnols de The Game Kitchen est toujours bien vivace, et ses créateurs ont de la suite dans les idées concernant l’avenir de la licence.

Il y a de cela quelques mois, les développeurs avaient célébré le cap du million d’exemplaires vendus en se fendant d’un billet de blog sur Steam. Un succès largement mérité, tant Blasphemous est un titre exceptionnel, à l’ambiance unique, pétrie de références bibliques et de renvois à l’inquisition espagnole. Son gameplay efficace, ses graphismes splendides, et son level-design exemplaire avaient su conquérir la critique et le public à sa sortie en septembre 2019.

Un an plus tard, le studio ramenait les pêcheurs dans le monde de Cvstodia avec une extension gratuite, baptisée The Stir of Dawn (“l’agitation de l’aube” dans la langue de Molière). Celui-ci offrait enfin la possibilité de reparcourir le jeu dans un mode New Game Plus intitulé New Torments qui corsait encore plus la difficulté du jeu.

Le DLC fut également l’occasion pour les développeurs de revoir les hitbox de quelques personnages, de repenser certaines zones de la carte, et d’ajouter un doublage espagnol tout à fait à propos. Pour du contenu gratuit, The Game Kitchen ne s’était vraiment pas moquer de ses fans. De grands noms auraient bien fait d’en prendre de la graine (oui on vous regarde les soi-disant Director’s Cut).

Le studio espagnol teasait déjà depuis quelques temps sur les réseaux sociaux une annonce à la Gamescom 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que The Game Kitchen a su réjouir son public. Les espagnols sont arrivés avec deux excellentes nouvelles. Tout d’abord, Blasphemous 2 est bien en chantier et il est prévu pour 2023. Ensuite, un nouveau DLC gratuit intitulé Wounds of Eventide (“les blessures de la tombée du jour”) sera disponible le 9 décembre prochain pour PC et consoles.

Un splendide trailer d’annonce de cette extension a été mis en ligne en exclusivité par IGN. Ce DLC devrait être le dernier, et promet de nouvelles explorations du lore du jeu, tout en posant un point final à l’histoire de Blasphemous premier du nom. Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la moindre nouvelle information au sujet de Wounds of Eventide, ou des futurs projets de The Game Kitchen.