Hollow Knight: Silksong – Absent de l’E3 ? Et alors ?

Hollow Knight: Silksong, le second volet du metroidvania de la Team Cherry, continue à se faire attendre et les nouvelles ne sont pas de nature à rassurer quant à une fenêtre de sortie proche. En effet, le directeur de la communication du studio australien Matthew Griffin a fait savoir sur leur serveur Discord, particulièrement scruté par la communauté, qu’aucune annonce ne serait faite au cours de l’E3 2021 qui s’approche à grand pas.

C’est la douche froide et l’incompréhension dans les rangs des fans qui espéraient pouvoir se confronter aux aventures de Hornet dans un futur proche. Or, il y a peu de temps, au mois de janvier, les nouvelles qui avaient fuité dans le magazine britannique Edge semblaient donner raison aux optimistes puisque Hollow Knight: Silksong était annoncé comme en fin de développement.

Cependant, la Team Cherry se sait particulièrement attendue depuis l’annonce de ce second volet en 2019 et bien que l’E3 soit une formidable vitrine médiatique, il n’est pas impossible que le studio ait fait le choix stratégique de faire l’impasse sur cet événement. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées :

Le studio connaît des retards de développement ou est en phase de le terminer. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas profiter de l’E3 pour communiquer quelques informations même mineures (tout est bon à prendre en ce moment) ? Quelques minutes de gameplay ou même une nouvelle bande-annonce auraient continué à entretenir la hype faute d’une date de sortie. La Team Cherry aurait peut-être tort de se priver de cette opportunité.

La Team Cherry mise peut-être sur le fait que cet E3, événement certes majeur, mais le premier depuis la crise sanitaire, risque d’être saturé par les annonces des différents studios autrement plus puissants qu’eux. Il se peut que le lancement d’une campagne de communication du jeu soit compromise dans ce contexte particulier. Le studio australien a certainement fait le choix du pragmatisme et mise davantage sur un temps plus calme pour faire l’actualité à lui seul.

Cette dernière hypothèse nous semble la plus plausible, car Hollow Knight: Silksong devrait, selon toute vraisemblance, connaître une sortie d’ici la fin de l’année voire, dans les prévisions les plus pessimistes, en début d’année prochaine. Il est cependant important de ne pas rater la campagne de lancement et en ce sens, la Team Cherry n’a-t-elle pas fait un choix de raison ?