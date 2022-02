Pokémon Presents – Des surprises pour les 26 ans de la licence ?

Les 26 ans de Pokémon arrivent sous peu, le 27 février pour être exact, et à cette occasion, The Pokémon Company organise un nouveau Pokémon Presents, ces fameux Nintendo Direct exclusifs à la licence de Game Freak. L’année dernière, pour les 25 ans symboliques de la série, le Pokémon Presents avait annoncé les remakes de Pokémon Diamant et Perle, et on a aussi vu les premières images de Légendes Pokémon: Arceus, sorti le 28 janvier dernier. On se demande ce qui peut être annoncé cette fois-ci.

Quoi que l’on dise sur les deux derniers jeux des monstres de poches, ils pèsent lourds dans l’industrie, et il va falloir penser à la suite. Légendes: Pokémon Arceus risque d’avoir lui aussi de nouvelles extensions. À l’instar de Pokémon Épée et Bouclier, des DLC continuant notre épopée à Hisui ou dans une autre contrée sont à prévoir, et peut-être plus rapidement qu’on le pense.

Il est peu probable que des nouveautés mettent à jour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Game Freak avait déjà eu du mal à sortir le jeu, au point de refourguer la conception du remake à un autre studio nommé ILCA. Mais on peut aussi s’attendre à un nouvel épisode Platine par exemple comme l’épisode Delta qui avait suivi la sortie de Rubis Oméga et Saphir Alpha en 2014. Pourquoi pas un épisode Distorsion ? On veut voir Giratina !

Pokémon est la licence la plus rentable de tous les temps, au delà de la simple sphère vidéoludique. Et actuellement, cela va faire un an que nous n’avons pas eu de nouvelles annonces sur la suite de la série principale, on a du mal à voir Game Freak abandonner sa poule aux œufs d’or.

Par ailleurs, on pourrait s’attendre à quelques informations concernant la suite de Détective Pikachu sur Switch, qui est toujours en développement. Nous n’avons pas eu de suite du premier opus sorti en 2016, qui avait pourtant bien marché. Il y aura aussi sûrement de nouvelles annonces sur Pokémon Unite, avec de nouveaux Pokémon dans le pool, et pourquoi pas une nouvelle carte ?

Il ne s’agit là que de spéculations, le communiqué officiel de The Pokémon Company ne laissant absolument rien paraître sur la conférence prévue. On espère juste que ce nouveau Pokémon Presents prévu pour le 27 février fera tout aussi bien que le dernier Nintendo Direct !