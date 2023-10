Playstation – Vague de licenciements dans la division Visual Arts

Il semblerait que Playstation ait un nouveau studio à ranger dans la longue liste de studios qui réduisent leurs équipes en 2023. C’est la division Visual Arts qui en fait les frais cette fois. Beaucoup d’employés ont annoncé avoir été licencié et être à la recherche d’un nouvel emploi sur leurs réseaux professionnels.

La division Visual Arts, fondée en 2007, est notamment connue pour avoir travaillé sur plusieurs projets des studios de Playstation, comme la série de jeux The Last of Us. La division travaille en étroite collaboration avec Naughty Dog, malgré une première réduction de personnel en mai de cette année.

Cependant, ce n’est malheureusement pas une nouvelle surprenante : les annonces de licenciement s’enchaînent en 2023. On attribue facilement ces vagues à la situation économique globale. Une récession signifie à la fois que les coûts des studios vont être plus élevés et que le public achètera moins de jeux. Cependant, il faut encore laisser croire aux investisseurs que les courbes continuent de monter, c’est donc la seule donnée pouvant être ajustée qui en fait les frais : les employés.

Dans le cas de Visual Arts, la vague de licenciement ne semble pas avoir été une surprise. Cependant, certains retours semblent laisser un doute sur s’il s’agit réellement d’une vague de licenciement, ou s’il est question d’une simple fin de contrat.

En même temps, l’industrie du jeu vidéo n’est pas exempte des travers du monde de l’entreprise. Les licenciements ne sont en réalité que la face visible de l’iceberg. De nombreux développeurs, à travers l’intégralité de l’industrie, témoignent de pratiques peu scrupuleuses pour éviter de laisser entendre l’ampleur de la situation.

L’embauche en masse d’employés sous contrats et leur renvoi à travers le choix de ne simplement pas renouveler leur contrat est, en pratique, la même chose que ce que nous voyons avec les licenciements. Seulement, avec moins de protections légales pour ceux renvoyés et la possibilité pour l’entreprise de se vanter qu’elle ne licencie jamais ses employés – Jim Sterling, journaliste, au sujet de témoignages reçus d’anciens employés de Nintendo of America dans son émission Jimquisition.

Qu’il s’agisse d’employés sous contrats courts ou de réels licenciements, le résultat effectif est le même : les effectifs des studios baissent, et la courbe continue de monter pour les actionnaires. Ce n’est pas une pratique limitée au jeu vidéo, mais les studios Playstation ne sont pas exempts de cette pratique. Début octobre, c’étaient des employés de Naughty Dog sous contrats courts qui avaient reçu des pressions pour ne pas parler de leur renvoi.

Pour ce qui est de Visual Arts, rien ne laisse penser que Playstation soit arrivé à de tels extrêmes. Les employés ont pu annoncer, au minimum, leur fin de contrat ou leur licenciement, et affirmer qu’ils étaient à la recherche d’un nouveau projet. Cela n’enlève rien à la gravité de la situation pour notre industrie de coeur : on ne peut s’empêcher de penser quel sera le prochain studio à faire les frais de cette situation.