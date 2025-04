Playstation: The concert – Ça risque de sonner creux

Le 30 avril prochain, Playstation: The Concert prendra normalement possession de l’Accor Arena de Paris. Au programme des festivités, une expérience sons et lumières magnifiée par un orchestre symphonique, présentée comme jamais vue auparavant et mettant à l’honneur les plus grandes OST de l’univers Sony (God of War, Ghost of Tsushima, Horizon ou encore The Last of Us pour ne citer qu’eux). Bonne nouvelle pour les fans, il reste encore des places, et sans doute pas qu’un peu. Car si pour le moment, la date parisienne résiste encore à l’hécatombe, de nombreuses autres dates européennes ont d’ores et déjà été annulées ou reportées à une date ultérieure sans véritable explication.

C’est notamment le cas de la seconde date française. Programmé le 2 mai au Galaxie d’Amneville, le concert n’aura pas tout simplement pas lieu. Et il ne sera pas le seul, au vu des nombreux témoignages qui fleurissent sur les réseaux, faisant état d’annulations et de propositions de remboursement, au grand dam des fans qui avaient déjà acheté leur place.

Le concert parisien est pour l’instant toujours d’actualité, mais un petit tour sur les sites de vente spécialisés comme la FNAC suffit pour se rendre compte qu’il ne tient peut-être qu’à un fil. Tous les billets sont actuellement proposés à moitié prix, dans ce qui ressemble à un baroud d’honneur pour remplir un minimum la salle et sa jauge à vingt-mille spectateurs. Quand on côtoie un peu le domaine de l’événementiel et des concerts, promotion rime souvent avec échec commercial, car s’il y a bien un monde où on ne fait généralement pas de cadeaux aux consommateurs, c’est bien celui là.

La tournée Playstation: The Concert fait partie des nombreuses célébrations pour les trente ans de la marque. Elle devait même en être un des points d’orgue. Il semblerait qu’elle soit finalement un véritable calvaire à supporter pour Sony. Mais pouvait-on espérer mieux avec des prix qui à la base oscillaient entre soixante-deux et cent-quarante-cinq euros couplés à une promotion quasi inexistante ? Si personne ne doute de la qualité du spectacle proposé, ça fait tout de même mal au porte-monnaie, surtout dans une période où les gros jeux n’ont jamais été aussi chers. Et proposer une aussi belle expérience dans un écrin sonore aussi peu adapté que l’ancien Bercy a également de quoi faire grincer les dents des puristes.

Mais l’échec de la tournée ne se limite pas à l’Hexagone et les causes sont sans doute multiples. Il semble en tout cas possible d’y lire un refus généralisé d’un concept, celui des concerts medley, basés sur des AAA ou AAAA, dont les OST ne sont pas forcément parmi les plus marquantes. Mais les goûts et les couleurs. Espérons tout de même que les fans de musique et de Playstation pourront pleinement profiter du concert parisien à la fin du mois. Accessible maintenant pour moins de quarante-euros, l’expérience peut valoir le détour.