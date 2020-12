Le PlayStation Store déploie ses ultimes promotions de Noël 2020

Alors que les promitions autour du Black Friday viennent de prendre fin, le PlayStation Store lance déjà l’opération suivante, intitulée Offres de Fin d’Année, affichant un fier “Jusqu’à moins 70%” ! L’occasion de s’offrir quelques titres essentiels à la PlayStation 4, avant, probablement, de lui dire au revoir d’ici quelques semaines…

Parmi les offres les plus intéressantes, on notes les avant-derniers Assassin’s Creed, ceux-là même qui ont relancé la licence, Origins et Odyssey, affichés respectivement à 15,39€ et 19,59€. Les versions Gold et les Season Pass de ces mêmes jeux sont également en promo. Red Dead Redemption II, l’un des très grands jeux de la génération, est aussi proposé à tarif réduit, avec l’Ultimate Edition proposée à 35€ au lieu des 100€ habituels.

Death Stranding, l’événement signé Kojima qui avait divisé à sa sortie ne coûte plus que 20€ dans le cadre des Offres de Fin d’Année. L’occasion d’aller voir de quoi il retourne, si ce n’est pas encore fait… Rattrappez votre retard également sur des hits imparables comme Resident Evil II Remake, God Of War ou Control, ayant tous obtenu d’excellentes notes dans la presse, vendus 20€ pour les deux premiers, et moins de 18€ pour Control. Notez que le pack d’extensions de Control est aussi soldé à 9€ au lieu du prix original de 15€.

Parmi les jeux plus anciens, mais dont le prix vous poussera peut-être à y jeter un œil, le 3D platformer Ratchet & Clank, classique mais efficace, est vendu moins de 10€. Le remaster de Ni No Kuni est lui aussi vendu moins de 10€.

Enfin, sorti tout récemment, mais déjà remisé, la Digital Deluxe Edition de WWE 2K Battlegrounds est quasiment à moitié prix, proposée à 27,49€ contre 50€ hors promo.

Ceci n’est qu’une petite sélection des nombreux titres en promo, n’hésitez pas à aller jeter un œil directement sur le PlayStation Store.