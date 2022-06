PS Plus – Sony se démène pour le 60hz

Le PS Plus nouvelle version est disponible depuis jeudi 23 juin par chez nous et, alors que nous sommes tous en train de mettre la main sur la catalogue du concurrent du Game Pass de Microsoft, Sony rassure déjà les amoureux du rétro en annonçant travailler sur une fonctionnalité qui devrait ravir ceux qui voudraient se frotter aux titres de la première Playstation.

Remise en contexte : 50hz, 60hz, kézako ?

À l’époque de la première Playstation, tous les pays du monde n’étaient pas logés à la même enseigne en ce qui concerne le taux de rafraîchissement et la fréquence d’images. Si les Etats-Unis et les pays asiatiques profitaient de leur jeux en 60hz, et donc de manière plus fluide, nous autres pauvres européens avions le droit à des versions appauvries en FPS, tournant à 50hz, rendant nos jeux plus lents, plus saccadés.

Cette situation s’estompa au fil du temps et tous purent profiter de leurs jeux dans les mêmes conditions. Même si nous prenons l’exemple de la Playstation, plus raccord avec le sujet, ce problème ne date pas d’hier et même les jeux NES ou Megadrive souffraient déjà de ce handicap technique par chez nous.

PS Plus : Du 60hz pour tous, pour bientôt !

Pour le moment, les jeux Playstation du nouveau programme de Sony sont des versions européennes d’antan : elles tournent en 50hz. Cependant, dans la foulée du lancement du service, Sony s’est empressé de rassurer les joueurs via un Tweet. Le constructeur travaille bel et bien sur une option permettant de profiter des versions 60hz de ces titres, de quoi profiter de ces derniers dans les meilleures conditions.

We’re planning to roll out NTSC options for a majority of classic games offered on the PlayStation Plus Premium and Deluxe plan in Asia, Europe, Middle East, India, South Africa, Australia and New Zealand regions. More PlayStation Plus info: https://t.co/KkPZyUdUd7 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) June 23, 2022

Malgré tout, nous sommes en droit de nous demander pourquoi cette option n’a pas été envisagée dès le lancement du nouveau PS Plus par Sony. En effet, étant toujours prompt à mettre en avant son héritage, on aurait pu clairement s’attendre à ce que le géant japonais bichonne son patrimoine. De plus, aucune date de sortie pour cette option n’a été indiquée, ce qui laisse supposer un temps d’attente plutôt long. En espérant que les joueurs sauront faire preuve de patience, ou que Sony se décide à mettre les bouchées doubles.