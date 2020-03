PlayStation 5 – Une présentation dès demain par Mark Cerny

Merci Sony, On va enfin savoir ce que la PlayStation 5 a dans le ventre.

Voilà on y est, la PlayStation 5 va enfin se dévoiler et nous donner un aperçu de ce qu’elle a réellement dans le bide. Car il faut bien l’avouer, depuis décembre et l’annonce officielle de la Xbox Series X au Game Awards, Microsoft se montrait bien plus agressif pour ce qui était de promouvoir sa prochaine génération de console. D’autant plus que pas plus tard qu’hier, une démonstration et des annonces autour des spécificités techniques du nouveau jouet de la firme de Redmond sont venues nous éclairer un peu plus sur ce que l’on peut attendre ou non de ce mastodonte de technologie. Sony, discret depuis l’officialisation de son futur joyaux, n’a ni dévoilé son design ni détaillé ses caractéristiques, même si quelques maigres informations ont été données.

Tout ceci pourrait bien changer dès demain, car probablement pour répondre à Microsoft, Sony, par l’intermédiaire de Mark Cerny, va tenir un direct pour détailler les caractéristiques techniques de la PlayStation 5. On espère aussi que le visuel final de la console sera aussi montré, car cela commence à faire long pour une machine sortant à priori en cette fin d’année, même s’il est très probable qu’elle soit repoussée à cause de la crise actuelle liée au Covid-19. Si vous souhaitez suivre cette présentation en direct il suffit de se rendre sur le site du PlayStation Blog sur les coups de 17h et découvrir une PS5 qui selon les dires de Sony “façonnera l’avenir des jeux vidéo”.

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo. À regarder demain sur le Blog PlayStation : https://t.co/0Cx77h9UVv pic.twitter.com/qmEe5GnLtP — PlayStation France (@PlayStationFR) March 17, 2020

Rendez-vous est donc pris, en espérant que nous ne soyons pas déçus, car il est grand temps que Sony réponde à Microsoft et sa Xbox Series X. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de relayer les principales informations données dès demain dans nos colonnes, restez connectés.