Pikmin 3 – Les rumeurs continuent de s’alimenter

Un nouvel indice semble indiquer l’arrivée d’un portage de Pikmin 3 sur Switch.

Les rumeurs indiquant l’arrivée de Pikmin 3 sur Switch ne datent pas d’hier. Les rêves des amateurs de floriculture et de stratégie, nourris par le succès insolent de la console hybride et de la liste toujours plus longue de portages de titre Wii U sur cette machine, ne semblent pas vouloir s’éteindre. Et d’ailleurs, d’autres éléments pourraient indiquer une annonce imminente. Pour ce qui va suivre, nous vous invitons à utiliser le conditionnel, car, comme d’habitude avec l’éditeur, rien n’a été confirmé pour le moment (et ça pourrait rester comme ça encore un bout de temps). Il y a quelques semaines, des rumeurs voguaient sur la toile indiquant que Nintendo serait en train de porter deux titres du catalogue Wii U vers sa plus récente bécane. Ce genre de nouvelles appellant des pronostics et la précédente console ayant vu sa ludothèque largement vampirisée depuis la sortie de la nomade (Donkey Kong Tropical Freeze, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros. U et prochainement Tokyo Mirage Sessions), les yeux des fans étaient tournées majoritairement vers New Super Mario World et Pikmin 3.

Or, depuis maintenant quelques jours, le site officiel de ce dernier a disparu des radars, redirigeant celui qui le cherche vers le site officiel de Nintendo. Alors, que se passe-t-il ? À vrai dire, rien n’est bien sûr, mais le hasard du timing s’y prêtant plutôt bien, certains y voient là un aveu d’arrivée prochaine et, selon nous, ils pourraient avoir raison. Sur Wii U, le titre n’a pas eu la popularité escomptée (même s’il n’a pas à rougir au vu des piètres prestations de la console en termes de ventes), alors il semble logique que Nintendo laisse à son jeu une deuxième chance de briller aux yeux des joueurs.

Bref, Pikmin 3 sur Switch ou, qui sait, un Pikmin 4 ? On devrait probablement être fixé sous peu (d’autant que Nintendo doit encore rassurer ses fans quant au planning de cette année). Et vous, attendez-vous le retour de Pikmin ? Souhaiteriez-vous (re) découvrir Pikmin 3 ou vous plonger dans un épisode original ? Partagez votre avis avec nous ci-dessous !