Pikmin 3 Deluxe donne accès à sa démo et une nouvelle difficulté

Les fans de Nintendo seront heureux d’apprendre que l’exclusivité de la firme de Kyoto, Pikmin 3 Deluxe, est désormais jouable dans sa version démo, téléchargeable via la boutique eShop de la Nintendo Switch. Si vous complétez la démo, vos données seront sauvegardés pour la version finale et vous débloqueront immédiatement le niveau de difficulté maximal. Le jeu, initialement sorti sur la malheureuse et précédente console Wii U, est prêt à revenir dans cette édition avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour la Nintendo Switch.

Afin d’annoncer toutes ces nouveautés introduites dans la version “deluxe”, Nintendo a choisi la formule classique et solide de l’événement de streaming appelé Nintendo Treehouse Live. Non seulement les actualités, mais aussi les principaux mécanismes du jeu de base ont été éviscérés dans cette vidéo que vous pouvez visionner en bas de cet article d’une durée d’environ 40 minutes. Parmi les fonctionnalités que nous pouvons mettre en évidence, il y a le mode coopératif qui permet aux joueurs de contrôler leurs Pikmin en écran partagé pendant toute la campagne principale. La version de base sur Wii U proposait seulement du multijoueur à deux dans des modes dédiés. Autrement, cette version Deluxe voit quelques améliorations techniques pour rendre l’expérience en jeu beaucoup plus agréable.

Pikmin 3 Deluxe doit sortir le 30 octobre prochain, dans environ trois semaines. Après la sortie sur Wii U dans le lointain 13 juillet 2013, où elle a rencontré un franc succès bien que la console n’ait pas permis un nombre de ventes élevé (en raison du faible nombre de machines vendues). Pikmin 3 tente à nouveau à se faire connaître par un plus large public en nous apportant un chapitre supplémentaire vous permettant d’endosser le rôle du capitaine Olimar, le héros des deux premiers volets sortis sur Nintendo GameCube et Wii.