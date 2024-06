Phantom Blade Zero clos en beauté un décevant Summer Game Fest

On l’a dit et redit, le dernier Summer Game Fest fut, malgré quelques surprises et autres sympathiques annonces de jeux indépendants, une grosse déception. Même le public présent sur place eut l’applaudissement difficile en fin de conférence, alors pourtant qu’elle s’est conclue en beauté avec un nouveau trailer pour le fameux Phantom Blade Zero. Développé par le studio chinois S-Game, ce jeu d’action frénétique nous embarque dans l’époque médiévale chinoise pour y découvrir un univers teinté de fantasy et de violence qui ne saurait cacher son inspiration des œuvres de From Software. Gros morceau, avec Monster Hunter Wilds et Star Wars Outlaws, du showcase, on ne peut que comprendre qu’il ait été choisi pour en clore les débats tant il impressionne.

Rien de bien nouveau ne nous a été montré dans ce trailer de gameplay qui met toujours aussi bien en avant les forces principales du titre, à savoir son gameplay grisant qui semble être un savoureux mix du meilleur de From Software et de la Team Ninja, mais aussi sa présentation graphique qui met à l’honneur l’Unreal Engine 5. C’est simple, Phantom Blade Zero promet d’être une claque graphique qui en plus de cela parait tourner parfaitement et qui en met plein les mirettes lors des séquences d’action, qu’elles soient au corps-à-corps ou à distance. Cela s’annonce totalement jouissif et bien plus technique qu’il n’y parait, nul doute alors qu’il ne suffira pas de bourriner un bouton pour se sortir des griffes des boss et autres mobs qui pullulent en nombre.

Enfin, ce fut aussi l’occasion pour S-Game d’indiquer le lancement d’une tournée hands-on pour les privilégiés qui pourront se rendre à différents événements liés au jeu vidéo à venir. Il sera jouable du 8 au 10 juin prochain à Los Angeles, du 26 au 29 juillet à la ChinaJoy, du 21 au 25 août à la Gamescom et du 28 au 29 septembre au Tokyo Game Show. Ce sera alors l’occasion d’avoir enfin les premiers avis sur Phantom Blade Zero, alors qu’il est toujours annoncé sur PlayStation 5 et PC, sans aucune date de sortie pour le moment.