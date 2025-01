Phantom Blade Zero – Une année du serpent déterminante

Phantom Blade Zero, annoncé au Playstation Showcase de 2023, et puis, plus récemment au Summer Game Fest de 2024, est un titre qui attire l’attention de nombreux joueurs. Aussi, tous les fans de films d’arts martiaux ont certainement eu la pupille captivée par ses scénographies impressionnantes qui rappellent la poésie de l’art martial chinois. Ce sera sûrement encore le cas avec S-Game qui souhaite une bonne année du serpent avec ce trailer de gameplay :

Rétrospectivement, ces dernières années auront été formidables pour les Souls-like comme pour le JRPG. L’arrivée de la Corée du Sud sur la scène des AAA avec Stellar Blade ou bien encore prochainement de The First Berserker Khazan, sans parler de Lies of P, augure un horizon prospère pour la scène coréenne longtemps reléguée à la production de jeux mobiles éphémères. La Chine n’est pas en reste avec le carton de Black Myth Wukong. Phantom Blade Zero, développé par S-Game, studio chinois, semble induire les mêmes espérances.

Catalogué action-aventure voire BTA (pour Beat them all), le jeu a clairement des allures de Souls-like. Serait-ce une histoire de colorimétrie ou bien encore de caméra ? Pourtant, Souls-like ou pas, c’est bien ce genre de jeu qui séduit les foules. Les jeux ci-dessus le montrent, c’est une recette souvent gagnante pour la Chine et la Corée du Sud.

Cette question nous fait remarquer que l’Asie semble avoir mis les bouchées doubles pour cette année qui commence mais également pour la précédente. En effet, 2024 fut une année où le JRPG a clairement pu briller : Dragon Quest 3 HD-2D Remake (1 million de copies physiques vendues au Japon, cas extrêmement rare), Final Fantasy VII Rebirth, Romancing Saga 2, Metaphor: ReFantazio… des noms à faire tourner la tête et à faire pâlir l’Occident qui n’aura pu rivaliser en termes de qualité.

Voyez plutôt : Dragon Age: The Veilgard semble être pétri de défauts, Broken Roads n’aura intéressé personne, GreedFall 2, lui, aura déçu presque tout le monde et Sovereign Syndicate n’aura pas réussi là où on l’attendait. Avec un Baldur’s Gate 3 plus que fédérateur, 2024 fut aussi l’année des pauvres copies sans âmes du jeu qui avait mis tout le monde d’accord. On aura ainsi vu fleurir des RPG en vue isométrique pour aussitôt les voir se faner, faute de réelle vision ou d’idées originales.

On espère que Phantom Blade Zero sera lui aussi original. Malgré un univers sombre et hypnotisant qui utilise un folklore chinois qu’on connaît encore assez mal, le titre ne semble pas grandement différent d’un autre et, à nos yeux peut-être encore mal aguerris, ne dépareille pas lorsqu’on le met à la suite des autres grands succès coréens et chinois. Mais on espère se tromper.