Persona 5 – Pas de mise à niveau de la PS4 à la PS5

Oui, vous avez bien lu. Alors que tout le monde était heureux d’apprendre le retour de la saga Persona sur à peu près toutes les plateformes actuelles, on nous annonce aujourd’hui une bien triste nouvelle. En effet, Persona 5, premier des trois opus à ressortir, verra les joueurs PS4 privés d’une mise à niveau gratuite.

Rendre la saga Persona accessible à plus de plateformes part d’une idée louable. Les consoles de Microsoft et Nintendo avaient été quelque peu boudées par la série depuis quelques temps, et transporter les épisodes 3, 4 et 5 semblait être un bon moyen de les réconcilier. Cependant, Persona a déjà fait son trou chez Playstation, et surtout le cinquième opus.

Sorti une première fois dans sa version de base en 2017, puis dans sa version Royal en 2020, la PS4 avait déjà reçu sa dose de Persona. Et maintenant que nous sommes à l’horizon de la sortie de la version PS5 du soft, Atlus nous annonce que la mise à niveau ne se fera tout simplement pas.

Qu’elle soit gratuite ou payante, passer de Persona 5 PS4 à Persona 5 PS5 ne sera tout simplement pas possible. Le seul moyen de pouvoir toucher du doigt la version next-gen du titre, ce sera de le racheter au tarif plein. Pour quelqu’un ayant acheté le jeu depuis sa première version, ce serait donc la troisième fois qu’il mettrait la main au portefeuille… Encore un coup des fantômes voleurs de billets.

Surtout, c’est les qualités techniques du jeu qui interrogent. Qu’offrira cette version en plus par rapport à l’originale ? Et quid de la version Switch, dont on n’a pas vu grand chose depuis la présentation de Nintendo ? Avant d’inciter à repasser à la caisse, ne vaudrait-il pas mieux rassurer son audience ?

En attendant la sortie du titre calée au 21 Octobre 2022, on ne peut qu’espérer qu’Atlus fasse marche arrière et accepte de permettre une mise à niveau sans débourser le moindre écu supplémentaire. Si Ubisoft est capable de proposer des mises à niveau gratuites, surtout au début de la génération actuelle, qui ne le peut pas ?