Persona 4 Golden – Une sortie annoncée sur PC

Le jeu qui à lui seul justifiait l’achat d’une PS Vita, l’un des – si ce n’est le – plus grand(s) J-RPG serait sur le point d’être rendu disponible sur PC. C’est en effet ce que semble indiquer un message du système anti-piratage Denuvo repéré par le site gamingonpc.com consacré justement à Persona 4 Golden.

Une capture d’écran correspondant à un message d’erreur du lancement du jeu sur PC a ainsi été archivée par le site. Un écran probablement publié trop tôt, l’adresse qui y conduisait ne mène aujourd’hui plus à rien.

Une belle carrière pour Persona 4, J-RPG profond et exigeant, mais aussi particulièrement bien écrit, sorti à l’origine sur PlayStation 2 voilà plus de dix ans. On y suit un jeune étudiant transféré dans un nouvel établissement à la campagne. Son arrivée coïncide avec les agissements d’un serial killer. Rapidement, le héros découvrira que ce dernier agit depuis une étrange émission télé qui ouvre un portail dimensionnel donnant accès à “l’autre côté de l’écran”…

Un synopsis qui semblera familier aux joueurs qui ont vécu l’aventure des Phantom Thieves dans Persona 5. Et comme d’habitude avec la série, le titre se partage entre dungeon crawling, et life/dating sim. Il s’agira ainsi de vivre une année scolaire d’étudiant, avec ses cours et ses examens, se faire des amis, peut-être trouver l’amour, partir en vacances…

Les différents chapitres du jeu sont entrecoupés de scènes façon animé très bien produites et nous plongent dans la culture du Japon quotidien. Le concept des Persona est emprunté au psychanalyste Carl Gustav Jung, et la version Golden du jeu sur PS Vita incluait une série documentaire sur le travail du médecin et son influence sur le jeu, qu’on espère retrouver dans cette version PC.

Comme pour l’épisode précédent et comme pour Persona 5, on retrouve Shigenori Soejima au chara-design et Shoji Meguro à la musique, deux noms synonymes de qualité. Persona 4 Golden pour PC devrait vraisemblablement être annoncé officiellement lors du PC Gaming Show, le 13 juin prochain, où Atlus sera présent.