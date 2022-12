Les 10 jeux PC les plus exigeants graphiquement en 2022

Au fil des années, la technologie a progressé avec bon nombre d’améliorations tant au niveau du matériel que des logiciels. Les processeurs et les GPU sont maintenant plus puissants que jamais, tout comme les jeux qui en consomment la puissance. Dans cet article, nous allons examiner certains des jeux PC les plus exigeants graphiquement de cette année 2022.

Liste des jeux PC les plus exigeants en termes de GPU

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 était peut-être le jeu le plus attendu de la décennie. Ce jeu vidéo de rôle et d’action, créé par CD Projekt, se passe dans la ville dystopique de Night City, un monde ouvert composé de six régions. Les joueurs incarnent un mercenaire dénommé V. V qui peut apprendre de nombreuses compétences de piratage et de machine.

Microsoft Flight Simulator 2020

Microsoft Flight Simulator 2020 est un jeu de simulation de vol développé par Asobo Studio et publié par Xbox Game Studios. Le jeu, avec ses graphismes réels, a révolutionné l’ensemble de l’industrie des jeux de simulation. Flight Simulator 2020 reçoit des données de satellites du monde réel et les traite dans le jeu pour obtenir les graphiques les plus précis jamais vus dans un jeu vidéo.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla est un autre jeu vidéo d’action développé par Ubisoft. Assasins’s Creed est une franchise de jeux vidéo très appréciée, et Valhalla est sa vingt-deuxième sortie. Le joueur incarne Eivor, un légendaire pillard viking. Le jeu tourne autour de l’âge sombre de l’Angleterre et dépeint magnifiquement le monde ouvert de cette époque. Il comprend des scènes vraiment superbes et une attention particulière aux détails, qui feront certainement courir votre GPU à sa pleine puissance.

Halo Infinite

Halo Infinite est un jeu de tir à la première personne développé par 343 Industries. Il est publié par Xbox Game studio et était initialement prévu pour être lancé aux côtés de la Xbox Series X, mais le lancement a été retardé. L’intrigue du jeu est basée sur le retour de Master Chief dans sa plus grande aventure à ce jour pour sauver l’humanité.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 est le dernier jeu de la franchise. Il a été développé par Playground Studios en 2018 et publié par Microsoft Studios. Le jeu est basé dans la région de la Grande-Bretagne et est principalement en monde ouvert. Le jeu présente l’un des graphismes les plus détaillés jamais réalisés sur un jeu de course automobile. Il propose plus de 700 voitures sous licence et de nouvelles cartes. Les textures sont très détaillées et constituent une expérience brillante qui vous permettra de tirer le meilleur parti de votre console de jeu.

Ghostrunner

Ghostrunner est un jeu vidéo d’action cyberpunk développé par nul autre que le Studio One More Level. Pour relever le défi, Jack dispose d’une capacité spéciale qui lui permet de ralentir le temps afin d’esquiver les balles. D’autres capacités sont débloquées au fur et à mesure de la progression du jeu. Le jeu est basé sur les conséquences d’une catastrophe mondiale appelée « Burst », où le reste de l’humanité vit dans un énorme gratte-ciel appelé « Dharma Tower ». Le jeu est assurément intuitif sur le plan graphique et vous fera vivre une expérience saisissante.

Dirt 5

Dirt 5 est un jeu de course automobile développé et publié par Codemasters. Il s’agit techniquement de la huitième itération de la franchise Dirt. Comme son nom l’indique, le jeu est principalement axé sur les courses hors route. Le jeu comprend diverses disciplines telles que la course sur glace, les super-camions de stade et les buggies tout-terrain. Comme Forza Horizon 4, le jeu propose également une météo dynamique et un large éventail de lieux et de cartes répartis en Arizona, au Brésil, au Maroc, en Chine, en Italie, à New York et en Norvège.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone est une nouvelle addition à l’énorme franchise CoD. Il fait techniquement partie du Call of Duty: Modern Warfare de 2019 et ne nécessite pas d’achat supplémentaire pour y jouer. Il comporte deux modes principaux – Pillage et Bataille Royale. Le jeu présente de grandes améliorations graphiques par rapport aux générations précédentes.

Destiny 2

Destiny 2 est l’un des jeux les plus passionnants et les plus étonnants à jouer. Vous pouvez vous aventurer dans diverses quêtes avec vos amis et patrouiller dans les différents endroits du jeu. Vous pouvez également tester les forces et les compétences de votre équipe lors des raids.

Battlefield V

Vous serez étonné par les détails et la mécanique de jeu presque parfaite de ce jeu étonnant. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, ce jeu vous plonge dans un monde rempli de guerre, de chaos et d’humains enragés par les armes et les munitions. Avec des graphismes étonnants et saisissants et des mouvements de caméra cinématographiques, ce jeu vous offre vraiment l’une des expériences les plus immersives.

Les graphismes rendus par le moteur du jeu dépendent des paramètres d’affichage du jeu. Pour faire tourner un jeu avec la meilleure qualité graphique possible, vous aurez besoin d’une carte graphique de dernière génération compatible avec votre ordinateur. Si cette partie est couverte, profitez des jeux les plus exigeants graphiquement auxquels vous pouvez jouer en 2022.