PAX East 2020 – The Last of Us Part II n’est pas tout seul chez Sony !

Sony dévoile son line-up pour la PAX East 2020.

Comme chaque année à cette période va bientôt se tenir à Boston l’immense salon vidéoludique américain, la PAX East 2020. Véritable vitrine pour les développeurs, ce salon, comme bien d’autres, permet aux différents studios de mettre en avant leurs futurs projets. Il n’est donc pas étonnant de voir Sony, l’un des géants de l’industrie, nous dévoiler son line-up pour l’exposition et mettre en avant certains jeux tels que The Last of Us Part II, mais pas seulement.

L’année 2020 s’annonce en effet très riche en termes de jeux, notamment chez Sony, et le studio nous le montre avec la liste des jeux présents lors du salon. On y retrouvera bien évidemment les grandes attentes de l’année telles que The Last of Us Part II ou Final Fantasy VII Remake, mais aussi d’autres studios comme Bethesda avec DOOM Eternal.

Se déroulant du 27 février au 1er mars, le salon va permettre à la firme japonaise de montrer de nouvelles bande-annonces et phases de gameplay, notamment sur des jeux PS VR qui seront au nombre de cinq. Il ne vous reste plus qu’à découvrir la liste complète des jeux proposés par Sony :