PlayStation 5 – Sony tease des annonces importantes pour le CES

La PlayStation 5 en ligne de mire ?

S’il n’est pas ouvertement question de la PlayStation 5, Sony va tenir une conférence en ouverture du CES la semaine prochaine. Le CES, c’est le Consumer Electronic Show, une grande conférence où les fabricants viennent présenter leurs nouveautés et innovations en matière de high tech. Pendant longtemps, le CES a été le lieu privilégié des acteurs du jeu vidéo pour révéler leurs nouveautés au grand public. Puis, c’est l’E3 qui a pris le relais.

Cependant, cette année, Sony affiche fièrement la tagline “The future is coming” pour accompagner le hashtag #SonyCES qui habille en ce moment la page d’accueil du site internet de la marque. On peut y lire ensuite la brève présentation suivante :

Au CES 2020 Sony révèle une vision unique du futur, amenant la créativité et la technologie ensemble comme jamais auparavant, pour libérer de nouvelles sensations et émotions

Alors bien sûr, il pourrait s’agir de tout et n’importe quoi, Sony étant aussi un acteur important de l’univers hi-fi… Un nouvel appareil photo ? Un nouveau concept de caméra ? Ou même un nouveau modèle de smartphone ? Tout cela est possible, mais on sait aussi que Sony va jouer gros cette année avec l’arrivée de la PlayStation 5 et des bouleversements qui se préparent dans le jeu vidéo. Alors s’il faut attendre le constructeur quelque part, c’est bien sur ce terrain-là ! D’autant que Microsoft a dégainé le premier en révélant le design des Xbox Series X durant la cérémonie des Games Awards le mois dernier.

On a également eu confirmation du retour du constructeur japonais à l’E3 cette année, après son absence remarquée lors de l’édition 2019. La révélation de la PlayStation 5 pourrait aussi se faire lors de cette grand-messe du jeu vidéo, même si cela nous parait un peu tard, la console étant sensée se trouver en boutique l’hiver prochain.

La conférence de Sony en amont du CES se tiendra le 6 janvier et sera visible en ligne ; le CES lui-même se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier.