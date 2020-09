Partisans 1941 prendra les armes mi-octobre

Actuellement en bêta fermée, Partisans 1941, développé par Alter Games et édité par Daedalic Entertainment, sortira pour mi-octobre, et plus précisément le 14 octobre. Ce nouveau jeu ne devrait pas laisser indifférents les fans de Commando ou encore X-COM, car Partisans 1941 a été annoncé comme un jeu tactique en temps réel.

Un petit résumé s’impose. 1941, la guerre fait rage, l’Allemagne a envahi la France et fonce sur la Russie. Prise de court par un assaut allemand, l’armée russe est obligée de se retrancher à la limite de la frontière du pays. Pris au piège derrière les lignes ennemies, nous faisons la rencontre du commandant Zorin qui a évité de peu le peloton d’exécution. Grâce au soutien apporté par Festinov, l’un de ses soldats, et de Sanek, un jeune homme volontaire, le commandant décide de rester de l’autre coté de la frontière afin de saboter les diverses installations ennemies.

Comme dit précédemment, Partisans 1941 sera un jeu tactique et en temps réel, mais pas que, car des missions d’infiltration seront disponibles, ainsi qu’une gestion de bases et de diverses ressources afin de maintenir vos troupes en forme. La gestion de ces dernières, et de leurs équipements, aura aussi sa part d’importance. Le tout entre deux sabotages des lignes d’approvisionnement ennemies afin d’aider vos alliés à repousser l’envahisseur, et si possible récupérer deux ou trois ressources par-ci par-là.

Si tout ce que l’on vous a dit a pu vous plaire, sachez qu’une bêta fermée est d’ores et déjà disponible via steam. Il suffit d’aller sur le site de Daedalic Entertainement, de rentrer votre adresse e-mail, de patienter environ cinq minutes le temps de recevoir la clé CD, et enjoy !