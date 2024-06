Palworld – En route vers Sakurajima avec la nouvelle extension

Après son coup d’éclat en Janvier dernier, Palworld s’est fait discret. Et pour cause, ce n’était qu’un early access, beaucoup de choses restaient à faire. Cependant, au Summer Game Fest nous avons enfin eu des nouvelles : c’est le 27 juin que sortira la première extension du jeu, Sakurajima.

Cette extension promet beaucoup aux joueurs : nouvelle zone, nouveaux Pals évidemment, cependant, le jeu s’étoffe également d’un nouveau mode de jeu, le PvP Arena. Ce mode PvP avait déjà été annoncé pour cette année, nous savons désormais qu’il sera disponible avec la nouvelle zone. Dès la sortie du jeu, il s’agissait d’un mode fortement réclamé.

Il permettrait, notamment, de rallonger la durée de vie du jeu de manière exponentielle : cela donnerait du sens au fait de prendre le temps de créer des Pals parfaits. D’autant plus que le mode semble avoir été créé en considérant les critiques faites aux autres jeux du genre survival. Des images diffusées, le PvP semble être limité aux arènes, permettant de cadrer les combats entre les joueurs.

Il ne fait aucun doute que cet ajout du PvP sera, sur le long terme, l’un des ajouts permettant de fidéliser le plus efficacement un public. Il faudra voir si les développeurs de PocketPair seront capables de travailler l’équilibre fin entre PvP et PvE, essentiel pour encourager un univers à la fois compétitif et collaboratif et réduire, enfin, les risques de toxicité qui arrivent avec le PvP.

Il n’est pas seulement question pour cette mise à jour de donner de nouveaux Pals, il y aura également de nouvelles sous-espèces et un nouveau raid. La limite de niveau sera également augmentée et de nouveaux bâtiments seront disponibles. Enfin, la mise à jour promet également des serveurs dédiés pour les joueurs Xbox, les séparant ainsi du public PC.

Il semble que les équipes de PocketPair aient bien conscience de ce qu’ils ont réussi à créer avec Palworld en début d’année. Pour autant, le studio n’a pas couru pour donner suite au succès de Palworld dans l’immédiat : Takuro Mizobe, président de PocketPair avait alors été clair sur ses objectifs et la situation du studio, qui restait composé d’une petite équipe. Sakurajima permet de remettre dans les esprits les éclats du titre en début d’année. L’extension permet aussi de démontrer la proximité du studio envers son public, puisque les nouveautés annoncées sont en corrélations avec les améliorations réclamées par les joueurs.

Sakurajima promet d’être une mise à jour riche, avec la zone éponyme promettant de beaux paysages, semblant typiquement japonais. Pour autant, à partir de la bande-annonce, il est difficile de créer du lien avec le vrai Sakurajima, un volcan situé au Sud de Kyushu au Japon. Il semblerait plutôt que les équipes de Pocketpair aient voulu faire une image d’Epinal du Japon dans cette extension qui permettra certainement d’attirer les joueurs au vu de la popularité de cette esthétique.

Enfin, il est probable que nous voyons plutôt que prévu de nouveaux visuels de Sakurajima, puisque les créateurs de contenus pourront potentiellement recevoir un early access (… un early access pour un jeu en early access, oui) pour peu qu’ils soient sélectionnés sur candidature. Ce serait donc un moyen d’avoir plus d’information sur ce qui attendra les joueurs dès le 27 juin, jour de la sortie de l’extension.