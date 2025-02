Overwatch 2 – Un nouveau départ avec la Saison 15 ?

Alors que la popularité de Marvel Rivals ne semble pas faiblir, Overwatch 2 s’arme pour le futur. L’évènement Spotlight teasé depuis quelques semaines a été l’occasion pour Blizzard de présenter les nouveautés planifiées pour son héros-shooter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio californien ne vient pas les mains vides cette fois.

Signe des temps et du besoin de renouvellement pour une franchise naguère pionnière en son genre, Overwatch 2 va accueillir un inédit système de perks, c’est à dire d’attributs à choisir parmi une sélection qui vont affecter le gameplay de chaque héros. Ainsi, vers le milieu ou deuxième temps d’une partie (selon le mode de jeu), il sera possible de choisir un perk qui changera modérément la manière de jouer comme un buff, ou un cooldown plus court pour une capacité. Cependant, vers le dernier tiers de la partie, il sera possible de sélectionner une perk plus impactante comme une tourelle de niveau supérieure pour Torbjörn ou bien la capacité à poser ses tourelles sur des façades.

C’est une révolution à l’échelle de la franchise qui efface l’égalité absolue entre les joueurs et leurs héros semblables. Est-ce une révolution bienvenue ou néfaste, c’est trop tôt pour le dire. On se souvient, par exemple, qu’Halo s’était quelque peu dénaturé en abandonnant ce principe d’égalité absolue entre les joueurs en instaurant un système de classe personnalisable avec des armes et capacités différentes. Dans le cas d’Overwatch, cela permettra sans doute de diversifier le gameplay et les combos possibles.

Dans la continuité de cette révolution est également introduit le nouveau mode de jeu Stadium. Celui-ci se veut davantage personnalisable que les modes de jeu traditionnels puisqu’il offre la possibilité de changer massivement la manière dont se jouent les personnages.

Contrairement aux perks qui arrivent progressivement au cours de la partie et modifient l’effet d’une capacité, les modifications offertes par Stadium semblent plus conséquentes, même si, pour l’instant, la différence entre les perks dans les modes traditionnels et les modifications de Stadium ne semble ni substantielle ni très claire.

Autre innovation pour la série introduite avec le mode Stadium, il sera désormais possible de choisir de jouer en vue à la troisième personne ou première personne. On y voit là l’ombre de Marvel Rivals et d’autres franchises telles que Fortnite, ainsi que la volonté de Blizzard d’ouvrir Overwatch 2 au plus grand nombre de joueurs potentiels.

On regrette cependant l’introduction d’une nouvelle monnaie de jeu dédiée au mode de jeu stadium, alors qu’Overwatch 2 propose déjà de nombreuses monnaies différentes : les pièces « héritages », les pièces dorées, les prismes la boutique mythique, les points compétitifs, la monnaie de la boutique esport, et désormais la monnaie du Stadium. À ce rythme, on s’attend à l’introduction d’une cryptomonnaie Overwatch ou de l’ouverture d’une activité bancaire chez Blizzard.

Spotlight est aussi l’occasion pour nous introduire le prochain héros à intégrer le roster du jeu, ou plutôt la prochaine héroïne : Freja. Ce nouveau DPS à l’esthétique très peu inspirée (évoquant Widowmaker ou Ashe au premier coup d’œil) arrive avec une arbalète explosive et un gameplay dynamique qui paraît très similaire à celui de Sojourn.

Après Juno et Hazard, on remarque une nette tendance à voir arriver des héros extrêmement mobiles et offrant peu de nouvelles capacités de gameplay innovantes, contrairement à un Sigma ou à une Mei dans le premier jeu. L’on a également un premier aperçu du 44ème héros qui arrivera avec la saison suivante. Un personnage de support lié à l’élément aquatique, ce qui semble déjà plus intéressant que Freja et Hazard réunis.

De plus, l’on a également un aperçu des prochains cosmétiques mythiques pour Mercy et Juno, de même que certaines de leurs variations déblocables via les prismes. Enfin, et comment passer outre, on assiste au grand retour des lootboxes, vestige d’une ère passée que l’on tend à regretter.

Une ère sans Battlepass, sans modèle économique Free-to-play mais au final très onéreux, une ère fantasmée, romancée, avec ses vices et vertus. Ces lootboxes permettront visiblement d’acquérir de nombreux cosmétiques de base sans avoir à dépenser le moindre centime.

Au final, 2025 marque le départ d’Overwatch 2.1. Un Overwatch 2 qui change radicalement sa formule et l’esprit de son jeu pour favoriser la diversité des gameplay et, clairement, attirer de nouveaux joueurs tout en donnant une délicieuse crème brûlée aux vétérans par le biais des lootboxes.

Est-ce que cela permettra d’offrir un nouveau momentum au jeu qui est confronté à une concurrence acharnée ? Difficile à dire, mais après la mort du PvE et la léthargie de la franchise, on ne peut qu’apprécier la tentative de Blizzard à rendre son jeu iconique plus intéressant.