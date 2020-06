Cette semaine au menu de L’Epic Games Store : de l’Overcooked gratuit

Enfilez les tabliers et faites chauffer les fourneaux, car c’est au tour d’Overcooked d’être gratuit sur l’Epic Games Store !

Après s’être plongé dans la folie de la planète Pandora avec Borderlands: The Handsome Collection, joueurs et joueuses vont pouvoir expérimenter la folie des cuisines avec Overcooked.

Pour rappel, Overcooked est un party-game qui demande de gérer un cuisine. De la préparation des plats, au service, sans oublier la vaisselle, les joueurs et joueuses devront réussir à coopérer pour servir un maximum de plats et atteindre le score parfait. Ce sont jusqu’à quatre cuistots en herbe qui pourront coopérer en local dans près d’une trentaine de niveaux.

Si pour les premiers niveaux, il suffit d’assigner à chacun un poste, très vite cette stratégie simpliste, bien qu’efficace, montrera ses limites. En effet, la complexité des plats à confectionner augmente, incluant plus d’ingrédients et plus d’étapes de préparation. Mais tout ceci reste encore tout à fait gérable à condition de se trouver dans une cuisine stable.

Stable ? Un étrange adjectif pour qualifier une cuisine. Et pourtant, dans Overcooked, il a toute sa place. Car si les premiers niveaux prennent place dans des cuisines à l’agencement pénible sans être complètement farfelu, au bout d’un moment, les apprentis cuistots devront réussir à confectionner leurs bons petits plats dans des environnements de plus en plus… instables. On y arrive.

De la cale d’un bateau du 18ème siècle, avec un mobilier ballottant au gré de la houle, jusqu’à la cuisine située à l’arrière de deux camions lancés à 100km/h sur l’autoroute, les cuisiniers du canapé, en plus d’une organisation en béton, devront développer un mental d’acier pour espérer atteindre le niveau suivant. Mais après tout, c’est là tout l’intérêt.

Car si une soirée sur Overcooked pourra entraîner de nombreux moments de rage flamboyante et donc de la dissension entre amis (comme quoi, ça ne rage pas seulement sur les jeux compétitifs), elle apportera aussi de grands moments de victoire collective. Et ça, c’est la recette d’une bonne soirée de rigolade.

Il n’y donc aucune raison pour pour ne pas goûter à Overcooked. D’autant plus que le jeu restera gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 juin à 17h.