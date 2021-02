Overcooked! All You Can Eat s’annonce sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch

Déjà paru sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Overcooked! All You Can Eat vient de se voir annoncé par Team 17 et Ghost Town Games sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch pour une sortie calée au 23 mars prochain. Voilà une bonne nouvelle qui devrait ravir les amateurs de la licence et des jeux coopératifs déjantés en général.

Cette version complète de la licence intègre les deux premiers jeux, ainsi que tous les DLC sortis pour ces derniers et même un contenu exclusif et inédit appelé “The Peckish Rises”. Ce sont alors pas moins de 200 niveaux qui nous attendent dans Overcooked! All You Can Eat, ainsi que 80 chefs, dont trois petits nouveaux, le Chef Unbread, Axolot et l’Overlord Chef Everpeckish. Notons aussi que le Muppet’s Swedish Chef est actuellement offert gratuitement et pour une durée limitée.

Cette version propose en outre un nouveau mode de jeu appelé Assistant et qui permet de personnaliser ses parties en les rendant un peu plus abordable. On pourra par exemple rendre un niveau plus long ou encore ralentir la cadence en cuisine, et même passer un niveau nous paraissant trop difficile. Il faut dire qu’en solo, voire même à deux joueurs, certaines manches peuvent paraitre un brin difficile, surtout dans le deuxième opus.

Avec cela, on aura le plaisir de retrouver tous les modes qui ont fait le succès de la franchise, comme la campagne et la survie, mais aussi du multijoueur local et en ligne jusque 4 joueurs, avec même une fonction cross-plateforme de prévue. Techniquement, le jeu tournera en 4K sur les machines de Sony, Microsoft et sur PC, le tout en 60 FPS. La version Switch elle n’aura le droit qu’à 30 petits FPS et une résolution moindre forcément.

Enfin, Overcooked! All You Can Eat le jeu sera vendu 40€ sur les différents stores numériques et une version physique verra aussi le jour sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pour conclure, nous vous encourageons à regarder cette vidéo d’annonce présentée par le roi Oignon himself.