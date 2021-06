Overboard! – Un jeu vraiment coule débarque sur mobiles, PC et Switch

Sortir un jeu juste avant l’E3 n’est jamais chose aisée, c’est même parfois pas loin d’être du suicide… En effet, nous sommes nombreux à attendre religieusement que la messe soit dite et qu’elle nous dresse le portrait de cette année à venir pour le media que nous aimons tant. Alors, oui, à quelques semaines avant la date, nos yeux sont déjà rives vers la scène, la main sur le porte-monnaie prêt à dégainer le classique “Shut up and take my money”. Seulement, s’arrêter et prendre une seconde pour jeter un oeil à Overboard! ne vous tuera pas !

Oui, vous, vous n’allez pas en mourir. Overboard! est un jeu d’enquête dans lequel vous êtes le méchant. La méchante même puisque vous incarnez Veronica Villensey, une actrice britannique en quête de gloire, quittant sa terre natale pour tenter sa chance chez l’oncle Sam. Seulement, vous trainez un poids derrière vous vous empêchant de repartir vraiment à zéro : votre mari. Naturellement, pourquoi ne pas profiter de la croisière pour l’envoyer nager avec les poissons ?

Et c’est bien sûr ce que votre personnage a fait. Alors, puisque chercher un coupable ne sert à rien quand c’est vous, à vous de remonter la piste de vos agissements, éliminer les preuves de votre culpabilité et/ou les témoins, faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre, vous lancer dans de nouvelles romances ou même dormir… ce que vous voulez et qui vous permettra de vous en tirer une fois la traversée de l’Atlantique bouclée… Attention cependant, chacune de ces actions prend du temps et le temps, c’est un peu tout ce qui vous manque…

Alors, un tel pitch a-t-il de quoi vous séduire ? Si c’est le cas, retrouvez des aujourd’hui Overboard! sur PC (via Steam et GOG), mobiles et tablettes sous iOS et Nintendo Switch. Et dans le pire des cas, commettre cette incivilité vous donnera peut-être envie d’en résoudre quand Capcom sortira The Great Ace Attorney Chronicles chez nous.