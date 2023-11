Our Life on Water – Un trailer aux couleurs d’Asie du Sud-Est

Bienvenue à Sahakom ! C’est dans ce pays fictionnel inspiré des villages flottants sur les rives du Mékong que se déroule l’action de Our Life on Water, la nouvelle production des studios Different Tales, qui mêle jeu de rôle et simulation de vie. Celui-ci se dévoile désormais un peu plus à travers la publication d’un trailer qui permet de prendre un peu mieux la mesure de son atmosphère inspirée de l’Asie du Sud-Est.

Dans Our Life on Water, nous serons amenés à incarner un Rivertalker, sorte de guide de la communauté qui a pour rôle d’en renforcer le tissu et de la protéger face aux danger du monde moderne. Pour cela, nous pourrons compter sur l’aide de la loutre Yla qui nous accompagne dans nos aventures ainsi que sur celle des esprits de la rivière qu’il nous faudra apprendre à connaître et à apprivoiser afin de gagner leur précieux soutien. Tout cela, bien sûr, sans oublier de se préoccuper de la construction, de l’agriculture et de l’élevage qui permettent de faire tourner le village.

S’il est encore trop tôt pour se faire un avis sur la finesse du traitement, on ne peut que souligner le cadre original de Our Life on Water, qui nous apporte un dépaysement bienvenue. En dépit du riche imaginaire qu’elle peut convoquer, l’Asie du Sud-Est reste en effet peu représentée dans la culture populaire par comparaison avec les nations occidentales ou les géants d’Asie de l’Est. Néanmoins, elle commence à s’y faire graduellement sa place, du récent film de science-fiction The Creator à la prochaine extension des Sims 4 qui promet l’addition d’un quartier inspiré de cette partie du monde.

Cette moindre représentation des sociétés d’Asie du Sud-Est, comme celles d’Amérique du Sud ou d’Afrique, s’explique bien sûr en bonne partie par la localisation des studios, puisqu’à date ces régions, qui font face à des problématiques économiques plus pressantes, ne peuvent que déplorer un manque d’acteurs culturels de portée internationale. Different Tales, qui développe Our Life on Water, est d’ailleurs basé en Pologne et non pas en Asie ; néanmoins, l’ajout de ce titre à leur catalogue semble s’aligner avec leur philosophie de publier des jeux singuliers qui offrent de nouvelles perspectives.

Sans prétendre être une représentation fidèle d’une communauté ou d’une autre, Our Life on Water puise donc son inspiration dans les paysages et les croyances du Viêt Nam et du Cambodge, tout en promouvant des valeurs positives autour du renforcement du lien social et de la préservation d’un mode de vie en harmonie avec l’environnement. Cette escapade vidéoludique devrait être disponible en accès anticipé dans l’année 2024 et être, du moins dans un premier temps, une exclusivité PC.