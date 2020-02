Othercide – Les frontières de l’autre monde se brisent !

Othercide – Une nouvelle bande-annonce pour le tactical RPG de Focus Home Interactive.

Ces dernières années, le monde vidéoludique n’a cessé de s’agrandir, allant toujours plus haut et plus loin. Avec des jeux qui sont toujours plus complets, plus immersifs, plus novateurs, tout est bon pour se démarquer de la concurrence. C’est dans ce sens que Focus Home Interactive nous a présenté il y a quelque temps de cela Othercide, un tactical RPG qui se démarque par son style artistique tout en noir et blanc. Après plusieurs mois de silence, les développeurs reviennent vers nous avec plusieurs informations et une toute nouvelle bande-annonce.

Première information de taille, les développeurs précisent que le jeu sera présent sur leur stand lors de la PAX East 2020, se déroulant du 27 février au 1er mars. Les quelques chanceux présents à cet événement pourront alors s’essayer à la bête avant sa sortie au cours de l’été 2020. On y suit l’histoire une jeune femme dirigeante de l’Armée des Sœurs, un groupe d’élite qui a pour mission de lutter face à des hordes d’ennemis venus d’un autre monde.

Concernant les combats, il s’agit d’un système de tour par tour nécessitant une certaine réflexion pour planifier son attaque. Chaque victoire améliorera vos troupes et leur permettra en sus d’obtenir de nouvelles compétences, mais jouera aussi sur leurs personnalités – ce qui modifiera de manière permanente leurs façons d’appréhender les combats. Mais attention, si les victoires vous améliorent, vos défaites pourront faire régresser vos combattants, aux risques que certaines de vos Sœurs influencent négativement vos combats. Il est d’ailleurs possible de gérer vos troupes, de choisir qui part au combat, voire de vous séparer d’un élément devenu indésirable.

Othercide est prévu sur PlayStation 4, PC et Xbox One, aucune version Switch n’est pour l’instant prévue, même si le jeu se prêterait parfaitement à la console. Aucune date de sortie précise n’a pour l’instant été mentionnée, il faudra donc se contenter d’une vague approximation pour l’été 2020…