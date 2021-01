Ocean’s Heart s’apprête à accoster prochainement sur PC

Le monde du jeu indépendant serait-il en passe de trouver sa perle que les joueurs s’arracheront en début d’année ? Passé relativement inaperçu au moment de son annonce, Ocean’s Heart fait aujourd’hui parler de lui avec une nouvelle bande-annonce révélant sa date de sortie PC.

Créé par le jeune, mais non moins talentueux, développeur Max Mraz, ce RPG 2D risque d’en séduire plus d’un avec son style graphique nous rappelant nos meilleures parties sur des jeux tels que The Legend of Zelda: The Minish Cap ou Blossom Tales. Il faut reconnaitre que le développeur n’en est pas à son premier coup d’essai, puisque ce dernier s’était déjà fait remarquer il y a quelque temps de cela avec Yarntown, une adaptation 2D entièrement gratuite de Bloodborne, rien que ça !

Dans Ocean’s Heart, on nous invite à suivre les aventures de Tilia, une jeune aventurière partie à la recherche de son père disparu en mer. À la poursuite de l’équipage de Barbe Noire, responsable de cette disparition, Tilia va devoir faire face à de nombreux dangers et mystères qui viendront étoffer cet univers aux charmants graphismes.

Le tout saupoudré de nombreux combats de boss, de quêtes annexes et de recherche d’artéfacts afin d’assurer la survie de notre héroïne. Les quelques images dévoilées sur le jeu nous ont aussi permis d’apercevoir un système d’artisanat, laissant donc imaginer que tout un système de craft et de collectible sera mis en place au sein du jeu.

Mis en avant par le biais du concours organisé par l’éditeur Nordcurrent, Ocean’s Heart sera disponible via Steam dès le 21 janvier prochain, délaissant par la même occasion la gratuité du jeu, bien que le prix ne soit pas encore connu. Notons au passage que le jeu sera localisé en allemand, en chinois simplifié, en espagnol, en portugais et surtout en français et ce dès sa sortie. Pour les plus impatients d’entre vous, sachez que Yarntown est toujours disponible gratuitement pour ceux qui voudraient s’essayer à une création similaire.