NVIDIA présente sa nouvelle série de GPU avec les RTX 5000

Cette semaine a eu lieu la grande messe de la tech avec le CES 2025. NVIDIA a laissé son empreinte en dévoilant sa nouvelle série de cartes graphiques GeForce RTX 5000, bâtie sur l’architecture « Blackwell ».

Ces nouveaux modèles promettent de redéfinir les standards de performances, notamment grâce à des avancées technologiques telles que le DLSS 4 et l’intégration de la mémoire GDDR7. Est-il enfin temps de rééquiper nos machines de guerre option boîte de nuit ?

Cette gamme comprend quatre modèles : RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070, chacun offrant des performances accrues pour les joueurs et les professionnels. La 5090, fleuron de cette série, est équipée de 32 Go de mémoire GDDR7 et de 21 760 cœurs CUDA, offrant une bande passante mémoire de 1 792 Go/s. NVIDIA affirme que cette carte double les performances de la 4090, notamment grâce à l’intégration de la technologie DLSS 4.

Alors, le DLSS reste une technologie très confortable pour les joueurs, mais si NVIDIA (et les développeurs) commence à prendre en compte son utilisation pour l’optimisation des jeux, c’est tout sauf rassurant.

Ces cartes graphiques seront disponibles à partir du 30 janvier 2025 pour les modèles 5090 et 5080, avec des prix respectifs de 2 349 € et 1 179 €. Les 5070 Ti et 5070 suivront en février, aux prix de 884 € et 649 €. Le prix de sortie de la 4090 était de 1 949 € et celui de la 4080 à 1 099 € et 1 469 € pour ses deux versions (12 et 16 Go de VRAM).

Chaque génération marque une nouvelle hausse de prix, et c’est dramatique. Le haut de gamme était déjà réservé à une élite il y a quelques années, mais les écarts ne cessent de grandir entre les plus aisés et les autres.

NVIDIA reste seul sur le marché du haut de gamme, AMD étant totalement écrasé et à la traîne technologiquement. Ces derniers ont même récemment avoué se concentrer désormais sur l’entrée et le moyen de gamme (qui reste la grande majorité de parts de marché à prendre). Il en résulte un monopole dangereux pour le consommateur, avec des prix qui ne cessent de grimper pour les cartes graphiques.

Les performances sont prometteuses, mais attendons tout de même de voir des experts comme Digital Foundry décortiquer ces nouvelles sorties pour voir les performances réelles de ce nouveau hardware. L’époque de la 2080 Ti (équivalente aux XX90 en gamme) à 1 259 € est bien lointaine, et il faudra se faire à ce nouveau paradigme pour les plus férus de haute résolution et de framerate. Le confort a un prix, mais il a plus que jamais le goût du sang et de la sueur.