Rumeur : Un nouveau Gears of War en préparation

Gears of War est l’une des franchises phares de Microsoft. Depuis ses débuts il y a près de quinze ans, la franchise a révolutionné le monde des shooters à la troisième personne, allant même jusqu’à “créer” un nouveau sous-genre, le cover shooter (alors oui, ce n’est pas exactement le premier, mais clairement le jeu qui a démocratisé la chose). Un succès commercial et critique évident pour la franchise qui, avec le succès de son dernier opus, Gears 5, risque de faire encore des petits.

L’une des pointures pour les rumeurs Xbox, Klobrille, s’est exprimée sur l’avenir de la franchise des Gears of War. Selon l’initiée, The Coalition (le studio derrière ces jeux) dispose de plusieurs équipes de développement différentes qui peuvent se charger de créer plusieurs jeux en même temps. De plus, elle explique que, selon ses sources, ces mêmes équipes travaillent actuellement sur deux titres.

(Speculation) Klobrille says The Coalition has multiple teams, the studio has shown that they can work on two games simultaneously.

Klobrille thinking that they are working on the next Gears game and another small to medium scale Gears title (new experience) alongside it. 👀 pic.twitter.com/fm0lamvDEC

— Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) February 21, 2021