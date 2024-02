No Rest for the Wicked – Le pari risqué de Moon Studios

Après plus de dix années passées sur la saga Ori, Moon Studios décide de passer au niveau supérieur avec son prochain jeu intitulé No Rest for the Wicked. Initialement prévu pour le mois de mars, le titre est finalement sans date de sortie. Une présentation live sur la chaîne Twitch de Moon Studios aura lieu le 1er mars à 18 heures pour des informations sur une possible version early access.

Avec les images que nous avons pu glaner depuis les Game Awards de 2023, le jeu semble être un énorme bond en avant pour Moon Studios, avec un passage à la 3D, un passage de 20 employés à plus de 80, on croise les doigts pour qu’ils soient épargnés par la vague de licenciements, No Rest for the Wicked promet beaucoup et cristallise beaucoup d’attentes. Dans un style visuel toujours époustouflant, les effets de lumière étaient déjà somptueux dans les Ori, la direction artistique semble sublimer un style dark-fantasy tout en peinture.

L’ambition technique du jeu est également tout autre, la création de leur propre moteur de jeu en témoigne. Ses créateurs dressent un parallèle entre Ori étant leur Mario et No Rest for the Wicked leur Zelda. Si l’approche du studio tend à se conformer aux attentes générales des joueurs contemporains (l’ARPG, la dark-fantasy), le studio ne renie pas son identité et quelques différences majeures.

En effet, Moon Studios oriente son projet vers un horizon encore différent pour un jeu en vue isométrique. Là où la norme est des environnements générés procéduralement, les développeurs insiste sur un level design fait main avec un style graphique organique. Si la rejouabilité interroge, les développeurs insistent sur la possibilité de redécouvrir de nouvelles zones dans des endroits déjà visités.

Si l’influence des Game of Thrones n’est pas reniée, Song of Ice and Fire étant même citée par le Creative Director, Thomas Mahler, l’influence des Souls dans le bestiaire est également palpable. Avec le scénario classique du trône vacant laissant une noblesse ambitieuse se quereller, l’histoire est toutefois vendue comme « toute en nuance et non manichéenne », marketing ou prouesse scénaristique ? L’avenir nous le dira.

Il est clair que Moon Studios opère un virage dangereux et s’invite dans la cour des grands. Passage de la 2D à la 3D, des personnages plus réalistes et ancrés dans un environnement beaucoup moins « à la Ghibli ou à la Disney », le jeu cherche sans doute aussi à séduire un public plus large. Scope différent et attentes différentes, No Rest for the Wicked doit néanmoins faire ses preuves manettes en main, la présentation de demain nous en dira certainement plus à ce sujet.