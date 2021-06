No More Heroes 3 – Travis Strikes Again, mais après l’E3

La semaine dernière, l’E3 se terminait sur une note de malaise, une sensation de manque ambiguë… Le programme, qui devait alors répondre à nos questions sur l’avenir et nous dresser un planning des prochains mois, s’est terminé en nous laissant plein d’interrogations : où est Final Fantasy ? Que fait Sony ? L’E3 est-il toujours nécessaire ? La liste peut continuer… Dieu merci, certaines présentations ont quand même “sauver les meubles”, comme celles de Big N et Microsoft. Ceci dit, Nintendo aussi nous a un peu laissés sur notre faim. Alors non, on ne va pas se plaindre, mais nous aurions aimé en apprendre un peu plus sur No More Heroes 3, d’autant que sa sortie approche…

Eh oui, d’ici la rentrée scolaire prochaine, les fans de Travis Touchdown reprendront le chemin du massacre et pourront réviser leurs prises de catch aux côtés de l’une des rares icônes “matures” que nous proposait la Wii dans un volet inédit. Un volet inédit qui ne nous a guère montré plus que ses ennemis, une partie de ses personnages, une partie de ses enjeux, mais pas son jeu en cours de partie… Ça, c’est si, comme nous, vous avez raté le Treehouse puisque c’est lors de ce programme que Big N a choisi de nous présenter du gameplay pour le prochain titre de GrassHopper Manufacture.

Et, autant le reconnaître, on est en terrain connu. Des pixels pour représenter l’UI, les couleurs criardes, les effets de lumière exagérément nombreux et les prises de catch sont bel et bien toujours de la partie, de quoi rassurer ceux qui craignaient que l’équipe se soit éloignée du matériau de base avec le spin-off. En revanche, ce même spin-off semble avoir laissé son empreinte sur le nouveau titre, notamment par le biais de la direction artistique (le low-poly et les arc-en-ciel façon flaques d’essence) et le système de cartes qui permet d’utiliser des pouvoirs qui mettront un certain temps à se recharger.

Maintenant, on vous laisse le choix : soit vous prenez une bonne baffe avec la courte vidéo que Marvelous a partagée sur Twitter hier et qui rappelle une partie de ces fonctions, soit vous plongez dans une vidéo plus longue et commentée (de quoi vous faire une meilleure idée de ce qui vous attend, en somme). Dans tous les cas, les fans ont déjà rendez-vous avec Travis lors de la sortie de No More Heroes 3 en exclusivité sur Nintendo Switch le 27 août.