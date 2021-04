No More Heroes 3 – Un live pour balayer une partie des inconnues ?

Cette présentation se sera fait attendre… Ça fait en effet presque 2 ans qu’on l’attend, 2 années depuis l’annonce initiale et durant lesquelles Suda 51 joue avec la corde sensible. Des trailers scénaristiques, des séquences de teasing, des clips de gameplay… De nombreuses prises de parole (comme l’annonce de la date de sortie) et pourtant, tant d’inconnues encore… Alors oui, on sait que Travis fera face à des ennemis venus de l’espace (encore que ça pourrait aussi être balayé par Suda dans le jeu, connaissant son amour pour les twists) et c’est à peu près tout. En bref, on veut en voir/savoir plus sur No More Heroes 3 !

Vous aussi vous êtes dans ce cas de figure et vous avez hâte d’en apprendre plus sur le titre ? Marvelous a des nouvelles pour vous. Effectivement, l’éditeur s’est enfin décidé à s’exprimer et a annoncé qu’un événement spécial consacré à No More Heroes 3 allait avoir lieu le 8 avril à 14h (heure française). Pour parler du jeu, on retrouvera naturellement le fantasque créateur de la série mais il ne sera pas seul puisqu’il partagera son temps de parole avec Mafia Kajita (écrivain, rédacteur pour 4Gamer, acteur et acteur de doublage) et Shishiro Botan (une Vtubeuse).

Cette fine équipe aura la lourde tâche de revenir sur le patrimoine de la série mais également de nous dévoiler de nouvelles informations sur le jeu qui arrive. Vont-ils en dévoiler plus sur les enjeux de ce 3ème épisode ? Allons-nous enfin découvrir de VRAIES séquences de gameplay ? Saura-t-on enfin ce que Suda voulait dire quand il a comparé Travis à Rocky dans Rocky 3 ? Rien n’est bien sûr mais on n’a guère plus à faire qu’espérer sur ce point-là.

Pour suivre la présentation, c’est très simple, connectez vous peu avant 14h le 8 avril et cliquez sur la vidéo au pied de cet article ou ajoutez-la à votre liste de vidéo “à regarder plus tard” sur YouTube. Un point cependant à préciser encore, rien n’indique que la présentation proposera des sous-titres en anglais alors préparez-vous psychologiquement à ne rien comprendre ou presque (à moins que vous ne parliez japonais). No More Heroes 3 sortira le 27 août en exclusivité sur Nintendo Switch.