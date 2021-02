Nintendo fait un premier bilan de 2020, et c’est un succès incontestable

“Le malheur des uns fait le bonheur des autres”. Une maxime en preambule ? Mais pourquoi ? Simplement parce qu’elle illustre la situation qui va suivre. On l’a souvent répété mais la crise sanitaire démarrée l’an dernier, et qui nous ébranle toujours aujourd’hui, n’a pas fait que des malheureux. Si les restaurateurs et les métiers de bouche tirent la gueule, tout comme les comédiens, musiciens ou artistes de divertissement, un secteur a su tirer son épingle du jeu avec la crise (d’un point de vue financier) : le jeu video. Un constat que Nintendo confirme en silence.

Alors oui, on peut tempérer en précisant que le lancement des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series ne sont pas un succès international (malgré les ruptures) mais Big N, lui, se met bien. Effectivement, après la publication de premiers chiffres concernant 2020 et en rappelant que l’exercice fiscal est encore en cours, la firme de Kyoto révèle une remarquable augmentation de ses profits, résultat de son succès aussi bien sur le plan logiciel que matériel.

Sur la période d’avril 2020 au 31 décembre, Nintendo a enregistre 3,6 millions de dollars soit le double par rapport à l’année précédente. Et des chiffres, il y en a beaucoup d’autres. Big N a profité de cette situation pour lever le voile sur les résultats de ses différents titres et mettre à jour les chiffres de ventes de ses deux consoles, confirmant également le passage de 2 paliers : la Switch Lite a depassé la Wii U et l’hybride, la 3DS.

Dans le détail, et pour ne parler que des succès les plus intéressants, on notera que plus de 11 millions de Nintendo Switch ont trouvé preneur avant les fêtes et qu’il s’est vendu 75,85 millions de cartouches sur la même période. Des chiffres presque indécents que doivent largement porter Animal Crossing: New Horizons (31,18 millions), Mario Kart 8 Deluxe (33,41 millions d’unités depuis son lancement), et Pokemon Epée/Bouclier (qui vient de dépasser les 20 millions devenant par conséquent le plus vendu de la série).

On pourra également ajouter que Pikmin 3 Deluxe, sorti il y a quelques mois, avec près de 2 millions de joueurs, Hyrule Warriors : L’Ere du Fléau et ses 2,84 millions d’occidentaux (le Japon n’est pas comptabilisé) et que Mario Kart Live: Home Circuit a fait la course dans plus d’un million de foyers.

Alors, quelles conclusions en tirer ? De notre côté, on n’est pas surpris d’entendre Nintendo affirmer qu’aucune version “Pro” n’est prévue pour la Switch pour le moment. En effet, mettre un coup de frein dans cet élan ne serait pas judicieux. Ceci dit, s’ils pouvaient nous annoncer plus de jeux first-party, on ne le prendrait pas mal…