F-Zero – Nintendo préparerait le retour de la licence

Nintendo s’apprêterait à signer le retour de l’un de ses classiques au cours d’un très prochain Nintendo Direct. C’est du moins ce que semble confirmer un certain individu : un utilisateur d’X (Twitter) du nom de Pyoro, habitué à diffuser ce genre de fuites. Et ce dernier aura de son côté sa fiabilité, surtout pour avoir révélé avant l’heure (sur le forum Resetera) l’existence du nouveau Mario Wonder attendu pour ce mois d’octobre. Mais, s’il dit vrai, à quoi l’on pourrait s’attendre exactement ? Eh bien, un nom semble se détacher.

Le Pyoro en question semble en savoir long sur le sujet. Cependant, ne nous attendons pas à ce qu’il nous dévoile l’information sans détour. En fait, c’est plutôt d’un court message pour le moins cryptique que nous devons, pour le moment, nous contenter. Tout ce qu’il nous transmet, ce sont les mots suivants : « disons simplement que les amateurs d’une certaine fonction MATLAB seront ravis du prochain Direct ». Késako ? Eh bien, la réponse n’est apparemment pas si compliquée à déchiffrer, si l’on en croit notamment celle relayée par VGC.

Ainsi, il faudrait y voir une référence à la fonction « fzero » du logiciel MATLAB, lequel est un programme servant à compiler diverses données ou encore à produire des algorithmes. Et, par là, en découle directement le fameux « classique » auquel la firme japonaise s’apprête à redonner vie. Eh oui, la série de jeux de course serait bel et bien sur le chemin du retour. Ce qui, au regard de l’actualité, ne serait pas totalement surprenant.

En effet, si cela s’avère vrai, on aura comme la curieuse impression que cette éventuelle remise sur les rails aura été soigneusement préparée par les principaux intéressés. Quelques interviews données çà et là auraient, de fait, pu revêtir l’apparence d’indices. Il y a quelques mois, par exemple.

Takaya Imamura avait affirmé qu’il y avait une possibilité que F-Zero puisse revenir sur le devant de la scène, bien que cette éventualité s’avérerait difficile. Et puis, il y a les déclarations du créateur de la célèbre série Yakuza et producteur sur F-Zero GX (l’épisode Game Cube donc) en question, Toshihiro Nagoshi. Survenues il y a peu, il y expliquait en quelque sorte être assez intéressé pour retravailler sur la licence :

« C’est un titre très nostalgique pour moi, et c’est là que j’ai appris à créer un jeu de grande qualité pour satisfaire un groupe de fans. J’ai beaucoup appris, et si l’occasion se présentait, je n’hésiterais pas à retravailler sur ce jeu. »

Alors, se dirige-t-on vers un partenariat entre Nintendo et la nouvelle société de Nagoshi pour œuvrer à cette renaissance ? On verra cela. Mais d’abord, attendons surtout que Nintendo nous confirme la tenue d’un prochain événement, qui pourrait être fort probable en septembre, mois généralement choisi par la firme pour dévoiler ses nouveautés.

Alors, ce n’est qu’à partir de cet instant que l’on pourrait fortement croire à un retour. Et sous quelle forme cela se ferait-il ? Un remaster de GX ? Ou serait-ce un nouvel opus, le premier depuis l’épisode GBA sorti il y a 19 ans ? Patience !