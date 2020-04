Ninjala – Les dates des périodes d’essai sont enfin connues

Le confinement a salement amenuisé votre stock de jeux à faire ? Vous en avez marre de relancer des parties de Fortnite, d’Apex, de Smash Bros. ou tout autre jeu en ligne à caractère multijoueur ? Vous avez une soif immense d’expériences nouvelles ? Bonne nouvelle pour vous, Ninjala, le dernier projet de GungHo Online Interactive, a annoncé et daté les périodes d’essai de sa version bêta et elles auront lieu très bientôt.

C’est par le biais d’un communiqué sur l’eShop (directement) que l’éditeur annonce les horaires d’accès aux serveurs et, même si elles sont au nombre de trois, elles restent extrêmement courtes alors n’hésitez pas à les noter sur votre agenda. Si vous souhaitez vous essayer à ce titre, il vous faudra lancer le logiciel le 28 avril de 21h00 à 21h59, le 29 de 5h00 à 5h59 et le même jour entre 13h00 et 13h59. Bref, des sessions très courtes, mais qui représentent le seul moyen de vérifier actuellement s’il peut s’ériger en tant que Splatoon 2-killer.

Pour rappel, Ninjala est un jeu d’action multijoueur opposant des ninjas, soit en battle royale, soit en combat en équipe. Comme pour le jeu auquel il s’oppose, le titre de GungHo Online Interactive repose sur des combats au corps à corps et sur la manipulation des talents de ninjas comme celui de courir sur les murs ou celui du camouflage. L’issue de la partie est décidée en fonction de la quantité de points engrangés, ces points étant acquis à chaque fois que vous éliminez un adversaire. Ces périodes d’essai constituent un excellent moyen de mettre le jeu à l’épreuve et de vérifier s’il est aussi fun qu’il semble l’être.

Notons pour finir que, si vous souhaitez être prêt avant la mise en marche des services, vous pouvez d’ores et déjà le télécharger sur le Nintendo eShop. Ninjala est une exclusivité console hybride prévue pour un lancement le 27 mai 2020.