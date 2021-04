NieR Replicant – Découvrez les notes de la presse spécialisée

Demain 23 avril sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC un certain NieR Replicant, remake du NieR sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Alors que nous sommes en plein dans notre découverte du jeu, vu qu’on ne l’a reçu qu’aujourd’hui, nous avons tout de même pris la peine de prendre connaissance des notes de nos confrères histoire de vous faire un petit topo concernant ces dernières et voir quels sont les points positifs et négatifs qui ressortent le plus.

Bien évidemment, nous n’allons pas vous partager tous les papiers de nos confrères, ce serait assez indigeste, mais nous avons sélectionné un bel échantillon qui se montre selon nous révélateur de la qualité du jeu. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sachez que NieR Replicant affiche un score Metacritic de 83/100 sur PlayStation 4 et 81/100 sur Xbox One. C’est pas mal, mais loin derrière le 88 de l’épisode Automata et encore plus du 91 dans sa version Game of the YoRha Edition.

Bon, il est clair que l’indice Metacritic ne fait pas tout, alors penchons nous de plus près dans un premier temps sur les notes qu’a reçu le titre aussi bien de la part de la presse française, qu’étrangère.

Notes de la presse française (listing non exhaustif et évolutif) :

Gamekult : 7/10

Gameblog : 8/10

Jeuxvideo.com : 17/20

IGN France : 9/10

Actugaming : 8/10

Millenium : 80/100

Notes de la presse étrangère (listing non exhaustif et évolutif) :

PCGamer : 90/100

Game Reactor : 8/10

The Gamer : 5/5

Hobby Consolas : 88/100

Game Informer : 8.25/10

Siliconera : 9/10

Destructoid : 8.5/10

Wccftech : 8.4/10

VG247 : 4/5

Gamespot : 8/10

VGC : 3/5

God is a Geek : 8/10

Video Gamer : 6/10

On trouve donc globalement des notes très positives qui saluent le travail de remastérisation effectué sur un jeu de base qui était techniquement à la ramasse, même déjà en 2010. Alors ce n’est pas non plus incroyable, beaucoup de sites soulevant le fait que si un gap graphique est clairement franchi, c’est encore loin d’être techniquement irréprochable.

Finalement, et toujours selon la presse encore une fois, on retrouve en ce NieR Replicant quasiment les mêmes forces et faiblesses qu’auparavant, à savoir un scénario et un gameplay réussis à tout niveau, le deuxième point se voyant même améliorer au passage, le tout habillé par une réalisation technique, certes meilleure, mais encore un poil trop faiblarde.

L’autre gros soucis mis en avant par beaucoup de nos confrères concerne aussi les mécaniques de jeu et de progression devenus pour le coup assez obsolètes. On parle là de level design, des trop nombreux allers-retours ou encore de quêtes annexes qui manquent d’intérêt, tout comme le monde ouvert en lui-même. Reste la magie NieR qui fait toujours effet, aussi bien d’un point de vue visuel que sonore, artistiquement le jeu semble ainsi valoir son pesant d’or.

Enfin, en attendant que notre critique de NieR Replicant sorte, on mettra à jour régulièrement cet article, notamment parce qu’il manque quelques mastodontes de la presse française et internationale. Stay tuned !