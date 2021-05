Nier Reincarnation – Une sortie européenne pas si lointaine ?

Le mobile dominant désormais le gaming en Asie, de plus en plus de jeux ambitieux sont développés pour le support, ex-parent pauvre du jeu vidéo (toujours un peu quand même, en fait…). Parmi eux, certains nous font parfois saliver, sans que l’on sache s’ils seront un jour jouable sur nos terres.

C’était le cas pour NieR Reincarnation, stylisé NieR Re[in]carnation, épisode exclusif au mobile de la saga signée Yoko Taro sorti au Japon le 18 février dernier. Si on savait quasiment depuis son annonce que le jeu finirait par arriver chez nous, on ne savait pas combien d’années il allait falloir attendre…

Bonne nouvelle, ce sera probablement plus vite que prévu ! Le compte Twitter officiel de la version occidentale du jeu, @NieRReinEN, a en effet donné des nouvelle de cette dernière dans la journée. La traduction et le doublage en anglais seraient terminés, et les équipes procèdent en ce moment aux “derniers ajustements” avant d’ouvrir les pré-inscriptions.

Les premiers retours sur le jeu dans sa version japonaise sont plutôt positifs considérant qu’il s’agit là d’un jeu mobile “classique”, c’est à dire embarquant ces @#!$?*¤£ mécaniques de gacha. Les fan d’Automata devraient s’y retrouver grâce a une narration qui lui semble liée. On vous en dit évidemment plus dès qu’on aura pu poser les doigts dessus !

In the meantime, here's a sneak peek at the English version of NieR Re[in]carnation!

This is just a small part of what we can share with you, but we plan to announce more information as it becomes available, so please look forward to it!#NieR #NieRReincarnation #NieRReinEN pic.twitter.com/P9E7fODc8y

— NieR Re[in]carnation EN (@NieRReinEN) May 2, 2021