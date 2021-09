Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – Ninjas, petites culottes et guerre des consoles

Alors que le jeu est déjà sorti au Japon, on attendait de pied ferme une sortie occidentale pour le crossover le plus waifu de l’industrie. Nous voilà donc comblés puisque non seulement Idea Factory a lâché la date de sortie du jeu, mais celle-ci est, de plus, imminente !

Neptunia comme Senran Kagura sont deux licences qui ont fait les beaux jours de la PS Vita, même si elles n’y sont pas nées. Hyperdimension Neptunia est à l’origine un J-RPG parodique ultra-référencé et plein d’humour, qui personnifie les consoles historiques en leur donnant les traits de jeunes déesses aux prises avec la Console War, une guerre qui met leur univers, Gamindustry, en péril.

Senran Kagura est, quant à lui, plus orienté action, et est un beat’em up qui se distingue essentiellement par les formes avantageuses de ses héroïnes, de jeunes aspirantes ninjas, sans pour autant négliger le sérieux de son gameplay.

Les deux groupes de filles se sont ensuite aventurés chacun dans d’autres genres, le RPG classique en 2D (Super Neptunia RPG) ou le TPS (Neptunia Virtual Star) pour les filles de Gamindustry ; le flipper (Senran Kagura Peach Ball), le rythm game (Senran Kagura Bon Appetit) ou même le jeu de course (Senran Kagura: Peach Beach Splash) pour les ninjas bonnet F.

Vu leur popularité et leur façon de manier le second degré, ce n’était qu’une histoire de temps avant que les filles ne se retrouvent au générique d’un même jeu. C’est désormais chose faite avec Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars. Le jeu semble être un Senran Kagura classique, empruntant son contexte à l’univers d’Hyperdimension Neptunia. Attendons-nous donc à un beat’em all nerveux, cartoon et sexy…

La sortie occidentale s’accompagne d’une jolie édition collector comprenant, en plus du jeu (en format physique), une jaquette reversible, un boîtier métal façon Steelbook (mais d’une autre marque, car oui, comme Frigidaire, Mobylette ou Texto, Steelbook est une marque !), la bande originale du jeu sur CD, une carte à collectionner, une bannière illustrée façon estampe japonaise (20cm x 50cm environ), un véritable art book à couverture rigide, et le tout dans une boîte collector richement illustrée.

Le jeu sortira en Europe le 29 octobre 2021 sur PlayStation 4. Les précommandes de l’édition collector ouvrent, quant à elles, le 28 septembre prochain…