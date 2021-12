Des goodies offerts pour la fin d’année sur My Nintendo Store

La boutique de cadeaux Nintendo s’est récemment mise à jour avec l’ajout de nouveaux objets qu’il est possible d’obtenir presque gratuitement. Les récompenses My Nintendo Store sont en effet échangeables non pas contre des Euros, mais contre des points Platine.

Parmi les nouveaux cadeaux mis en ligne, on retrouve le calendrier, déjà offert l’an dernier, cette fois en version 2022 avec de nouvelles illustrations. Il s’agit d’un lot de douze cartes illustrées aux couleurs des personnages Big N, une par mois, accompagné d’un petit chevalet en carton de façon à passer l’année en compagnie de Mario, Luigi, Tom Nook… Ce calendrier peut être réclamé contre 300 points Platine.

Deuxième nouveau cadeau, un lot de deux pin’s Metroid Dread représentant Samus et l’E.M.M.I. qui seront livrés dans une petite boîte effet « vitrine », parfaite pour les collectionneurs. Ce cadeau demande, quant à lui, 500 points Platine.

Enfin, s’il vous reste de la monnaie après avoir commandé vos cadeaux, le My Nintendo Store organise aussi un tirage au sort pour remporter des boîtes de LEGO Super Mario. Ce sont cinq gros lot de huit boîtes LEGO qui sont à gagner. Il vous coûtera 10 points Platine pour participer, et vous pouvez multiplier les participations pour augmenter vos chances de gagner.

Pour obtenir des points Platine, il vous suffit de jouer aux jeux mobiles Nintendo : Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, ou Super Mario Run. Si vous ne l’avez jamais fait, installer Animal Crossing: Pocket Camp et le lier à votre compte Nintendo vous rapportera déjà 300 points (Hop ! Le calendrier !), associer le jeu à vos comptes Facebook ou Twitter vous rapportera à chaque fois 300 nouveaux points (Hop ! Les pin’s !).

On note que si les cadeaux sont gratuits, il faut néanmoins payer les frais d’expédition. Tous les détails sont à retrouver sur le My Nintendo Store.