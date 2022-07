My Hero Ultra Rumble – Comment s’inscrire pour la bêta ?

My Hero Academia, le manga immanquable de Kohei Horikoshi et publié dans Weekly Shonen Jump depuis le mois de juillet 2014 n’en est pas à son premier essai dans le monde du jeu vidéo. Les controversés My Hero One’s Justice 1 et 2 ont su conquérir le cœur des fans de l’œuvre sans pour autant s’installer comme des classiques du jeu vidéo manga. Mais hors de question pour Bandai Namco d’abandonner les adaptations vidéo-ludiques liées au d’ores et déjà classique de la pop culture. L’éditeur a étudié le sujet et compte prendre sa part du gâteau. My Hero Ultra Rumble sera donc un Battle Royale, au format free-to-play.

Le Battle Royale pourra se jouer uniquement en trio et si tous les personnages marquants du manga seront disponibles dans le jeu, il faudra toutefois faire un choix en fonction de celui de vos partenaires afin d’obtenir les combinaisons les plus puissantes possibles. Que votre équipe soit constituée des héros du lycée Yuei ou des méchants de l’univers My Hero Academia, la bonne combinaison de vos alters (les super pouvoirs) sera essentielle pour espérer survivre aux 21 autres joueurs et décrocher la tant désirée victoire finale dans les lieux les plus symboliques de l’œuvre.

Aucune date de sortie n’a été communiquée à ce jour, mais Bandai Namco a indiqué les dates d’une bêta fermée en deux phases qui sera jouable uniquement sur ps4 et ps5. De quoi laisser une sacrée longueur d’avance aux joueurs Playstation quand le jeu sortira sur toutes les plateformes.

Phase 1 : 18 août entre 04h00 et 12h00

Phase 2 : du 19 août 04h00 au 22 août à 8h00

Pour participer au tirage au sort et avoir une chance de faire partie des sélectionnés vous avez jusqu’au 31 juillet pour vous inscrire directement sur le site de l’éditeur à l’adresse https://www.bandainamcoent.com/landing/my-hero-ultra-rumble-closed-beta-test

On ignore encore beaucoup de détails sur le projet de Bandai Namco mais nul doute qu’il essaiera de faire passer le jeu vidéo à un niveau PLUS ULTRA !