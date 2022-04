Bandai Namco – Quand profit rime avec confort de vie

L’éditeur d’Elden Ring, BANDAI NAMCO Entertainment Inc., n’en finit plus de polir son image. C’est fin février qu’une première annonce majeure [pour ses employés] était tombée : les salaires actuels et futurs allaient être augmentés de manière significative dès le 1er avril. La bagatelle de 50 000 yens (env. 380€) mensuelle pour un salaire de départ dans l’entreprise estimé à plus de 2200€. Cette augmentation était forcément accompagnée d’un petit communiqué de presse sur leur site officiel incluant une seconde annonce :

« Nous avons défini « Connect With Fans » comme une nouvelle vision à moyen terme à partir d’avril 2022, et nous avons un nouveau mécanisme visant à se connecter avec les fans du monde entier en se concentrant sur les licences (comme les personnages). Afin de concrétiser cette vision, il est indispensable de promouvoir la participation active de nos ressources humaines dans divers domaines[…]. Pour augmenter l’autonomie et la créativité des employés, nous avons mis en place le « Activity Based Working (ABW) » qui vous permet de choisir l’heure et le lieu de travail en fonction de votre objectif […] »

Cet « Activity based working » concerne surtout les entreprises où les employés effectuent différentes activées qui demandent des compétences très variées. Il leur est alors nécessaire d’accéder à différents environnements de travail, équipés de différents matériels et pourvus de différentes équipes selon chaque étape de travail. L’ABW évite donc les bureaux fixes et limitants en terme de planning et de matériel, permettant d’adapter soi-même selon les travaux en cours, son planning, sa zone de travail et avec qui l’on va co-travailler au sein de l’entreprise selon les besoins du moment. Une dynamique essentielle qui n’est malheureusement que trop rarement mise en place, malgré les bénéfices largement mis en évidences par différentes études, tant pour les entreprises que les salariés.

La troisième de ces annonces nous est venue de Bandai Namco Mobile, une filiale espagnole, annonçant la mise en place d’un test d’une semaine de 4 jours. Ainsi, les actuels 37 employés de la firme de développement de jeux sur smartphone commenceront leur semaine le Lundi et la finiront le jeudi. Cette décision vraisemblablement 100% interne au studio hispanique ne devrait pas s’étendre à l’ensemble de Bandai Namco (l’inverse aurait été étonnant, au vu des mentalités japonaises concernant le travail).

Bien qu’ayant suivi des programmes pilotes similaires à l’international pour juger de la pertinence d’un tel projet, le studio indique qu’il s’agit d’une phase d’essai de 6 mois. Il faudra ensuite faire le point sur le rendement et le bien être actuel des employés pour évoquer une continuité ou un arrêt de cette belle initiative.

Évidemment le studio met en avant un désir de bonheur et bien-être de ses salariés, indiquant être désireux que ceux-ci aient une vie plus agréable au sein comme en dehors de leur lieu de travail. Tout cela étant, toujours selon Bandai Namco Mobile, dans le seul but de promouvoir productivité et créativité. Derrière toutes ses belles paroles, il y à aussi la volonté très sincère d’adoucir une image ternie par de nombreux scandales et d’apaiser un publique en perte de confiance vis à vis du média et de ses méthodes.

Contextuellement, cela va faire quelques années que nous allons de révélations en scandales, des situations critique de crunch pour sortir dans les délais nos précieux triple A, aux affaires de harcèlement tantôt sexuel tantôt moral. Au sein des plus petites entités, on a aussi régulièrement des problèmes, l’un des derniers en date date étant au sein de Moon Studio (Ori), avec des employés se plaignant d’oppression patronale (mars 2022). Loin de se désintéresser des productions, les joueurs conspuent les marketeux et autres producteurs véreux lorsque de telles pratiques sont mises au grand jour, et sans être critique pour le marché, la situation à néanmoins tout intérêt à ne pas plus se dégrader.

Sans dire que Bandai-Namco agit volontairement en ce sens, on ne peut que louer des initiatives mettant en avant de bonnes conditions de travail et une volonté réelle d’améliorer les choses pour tout un chacun au sein des entreprises de jeu vidéo.

Toute cette politique du double studio historique à aussi une plus que probable vidée de préservation du savoir-faire et des compétences. Il ne se passe pas un mois sans qu’un grand nom travaillant sur un gros jeu ne rejoigne ou ne quitte un gros projet. Le roulement des effectifs étant souvent dû aux conditions de travail et au salaire proposés. Mettre la barre salariale assez haut dès le départ, permettre des conditions agréable et novatrice, sont des composantes essentielles pour ne pas voir partir ses employés les plus qualifiés.

Finalement, si Bandai-Namco s’avère être intelligent et profitera grandement de ce mouvement stratégique, les employés eux aussi y seront gagnant, et in-fine, nous autres les joueurs. Un bien bel exemple de cercle vertueux ou profit rime avec confort de vie.