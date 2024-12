My First Gran Turismo – Polyphony en quête de nouveaux fidèles

Le 3 décembre dernier, PlayStation fêtait ses trente ans d’existence. Depuis cette date (et même avant), nombreux sont ceux qui se livrent à un exercice empreint de nostalgie, évoquant souvenirs et autres réminiscence. IGN, pour ne citer que lui, a par exemple établi un classement des meilleurs titres ayant été, sur les trois décennies, accueillis par les cinq machines. Quant aux différents acteurs de l’industrie, il y en un qui semble avoir tout particulièrement œuvré pour cette occasion spéciale.

En effet, dans l’optique de ces célébrations, Polyphony Digital a recentré l’attention sur sa licence culte, qui, justement, a fait ses début sur la première console de la marque japonaise : Gran Turismo. Et, surprise, une nouvelle sortie lui est aujourd’hui consacrée. Car oui, ce 6 décembre, la franchise enregistre une entrée supplémentaire, bien qu’elle ne soit probablement pas celle qui enthousiasmera le plus les fans.

Pour cause, ce vendredi, il est plutôt question d’un certain My First Gran Turismo, un free-to-play faisant semble-t-il office de porte d’entrée vers l’univers des grosses cylindrées façonné par Kazunori Yamauchi. En substance, il n’est probablement pas exagéré de dire qu’il s’agira moins d’un jeu que d’une version démo visant un nouveau public. Autrement dit, on voit mal comment ce titre pourra venir combler un joueur de Gran Turismo 7.

D’ailleurs, quand on regarde le contenu, l’évidence saute aux yeux : ce n’est rien de plus qu’un condensé du contenu proposé par le dernier opus en date, présentant notamment ces différents modes (Race Events, Time Trials et Music Rally). Quant au line up, il s’élève au nombre de 18 véhicules. Des bolides avec lesquels l’on peut ainsi parcourir trois circuits « emblématiques » de la licence : les Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway et Trial Mountain Circuit.

Compatible avec une expérience PSVR 2, le titre s’avérera donc être un outil de promotion, avec pour objectif principal la conquête d’un public de néophytes. Un objectif qui est, de l’aveu même du développeur, clairement affiché : My First Gran Turismo n’est rien de plus qu’une version d’essai, ce qui est bien idéal pour la saison où festivités et consommation se confondent…

Toutefois, si l’on fait trêve de cynisme, il est est tout à fait permis de bien évidemment voir un hommage à l’un des titres les plus vendus (si ce n’est le plus vendu) de la PS1, celui à qui Polyphony Digital doit aujourd’hui sa place au panthéon du jeu vidéo.