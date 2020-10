MXGP 2020 guidonne, mais garde le cap sur la fin d’année

Nous attendions d’en savoir plus sur MXGP 2020 et voilà que l’annonce vient de tomber, le dernier-né de la franchise de motocross de Milestone vient d’être repoussé au mois de décembre, et arrivera donc tout de même juste à temps pour clôturer l’année. Il n’est déjà pas toujours aisé de tenir une date de sortie (coucou Cyberpunk 2077) en temps normal, les jeux d’envergure devenant de plus en plus complexes à développer, mais en plus avec la situation sanitaire actuelle, on comprend qu’économiquement, il ait été judicieux d’adapter les conditions de sortie du jeu.

MXGP 2020 ne bénéficiera donc pas d’une version physique sur la génération actuelle, ce qui veut dire que sur PS4, Xbox One et PC, il faudra passer par la case du dématérialisé à partir du 16 décembre prochain. Par contre, si vous comptez prendre une PS5, aucune annonce d’upgrade gratuite n’ayant été faite, nous ne pouvons que vous conseiller d’attendre un mois de plus, afin de vous procurer la version physique PS5 le 14 janvier 2021. De plus, pour le moment, aucune annonce n’a été faite pour la Xbox Series X. Donc pour la next-gen, c’est sur PS5 que cela se passera, avec des fonctionnalités exclusives.

Qu’est-ce qui va changer sur PS5, alors ? Eh bien, à l’instar d’un certain Ride 4 qui verra aussi le jour sur PS5, MXGP 2020 gagnera en résolution et en fluidité avec de la 4K dynamique et l’ajout du 60 fps. De plus, attendez-vous à une exploitation des capacités de la manette DualSense et donc du fameux retour haptique pour renforcer énormément les sensations de pilotage. On imagine que sur du motocross, cela va changer beaucoup de choses tant le terrain a des choses à nous faire ressentir. Aussi, les temps de chargement seront très largement réduits, on l’a bien vu, le SSD fait des miracles. Et enfin, le nombre de joueurs en ligne sera désormais porté à vingt.

On vous laisse avec le trailer, qui vous donnera un premier aperçu du jeu, mais il s’agit de la version actuelle en cours de développement, et non pas celle de la next-gen, donc attendez-vous à quelque chose d’encore meilleur sur PS5.