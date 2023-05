Mutants: Genesis – Ouverture de l’arène des psycogs

Nous en parlions en fin d’année dernière à la suite de notre visite à la PGW, Mutants: Genesis est fin prêt à ouvrir ses portes en early access. Le jeu de cartes à surveiller de près se laisse dorénavant approcher sur Steam avec plus de deux cents cartes disponibles et six gènes (classes) différents.

On rappelle brièvement les règles de l’arène : l’objectif principal est de détruire le psycore (bâtiment central) de l’adversaire à coup de tactiques bien menées. Pour cela, il faudra user de mutants et autres cartes à effet. À vous de construire votre deck avec les meilleures cartes et d’échafauder la bonne tactique. Bien sûr, il faudra adapter votre approche en fonction de la stratégie ennemie. Petite spécificité qui fait toute la différence (et son intérêt) : un mode histoire incluant des combats de boss pouvant aller jusqu’à trois joueurs. Mutants: Genesis semble miser beaucoup sur l’aspect communautaire, et on notera d’ailleurs l’arrivée prochaine des guildes.

La coopération, mais pas que, puisque tout un lore véhiculé par les mutants (les cartes), leurs compétences, histoires et animations est à découvrir. Côté scénario : vous êtes le dernier prodige d’un orphelinat qui entraîne les futurs dresseurs psycogs, de puissants tacticiens qui peuvent contrôler les mutants et se battre dans des affrontements très médiatisés. Mais les choses s’agitent dans les ombres de l’école, et grâce à vos compétences et aux personnes que vous rencontrerez sur le chemin, vous pourrez découvrir ce qu’il s’y passe vraiment.

Mutants: Genesis est en free-to-play, mais une boutique est disponible pour acquérir du contenu additionnel. Il est disponible dès maintenant en ealy access, donc n’hésitez pas à le télécharger pour vous forger un premier avis. Le jeu sera progressivement alimenté en nouveautés dans les semaines/mois à venir, avec une potentielle sortie sur mobiles à une date encore inconnue. Gladiateurs ! Ou plutôt Psycogs ! Le moment est venu de pousser les portes de l’arène et de devenir le meilleur. La gloire est à portée de cartes.